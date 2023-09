George Russell: Hamilton schneller als Verstappen

​Vor kurzem hat Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gemeint: «Niemand fährt im gleichen Auto so schnell wie Max Verstappen.» Mercedes-Fahrer George Russell ist anderer Ansicht.

Darüber diskutieren die Formel-1-Fans immer wieder mit grosser Leidenschaft und kontrovers: Wer ist der schnellste Mann in der Startaufstellung?

Vor kurzem hat Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko dazu festgehalten: «Ich glaube nicht, dass es einen Fahrer gibt, der im gleichen Rennwagen so schnell fahren kann wie Max Verstappen.»

George Russell ist nicht dieser Ansicht. Er sieht bei Mercedes aus der Nähe, was Lewis Hamilton leistet. Daher kommt der 25-jährige Engländer gegenüber meinem Kollegen Phillip Horton von Autoweek zum Schluss: «Nun, Lewis ist offensichtlich der erfolgreichste GP-Fahrer aller Zeiten. Ich lerne von ihm ständig, auf und abseits der Rennstrecke. Ich sehe, wie hungrig er nach wie vor ist.»

«Klar ist es meine Aufgabe, ihn zu bezwingen. Aber für mich steht fest, dass er der schnellste und beste Fahrer in der Startaufstellung ist.»



Das heisst im Umkehrschluss: Russell stuft Hamilton höher ein als WM-Leader Max Verstappen.



Russell weiter: «Ich fand es immer die grösste Herausforderung, mich in jeder Klasse an den Besten zu messen und mich am Ende durchzusetzen, und bei Mercedes habe ich diese Chance. Ich glaube, dass ich das packen kann, denn ich habe in den anderen Kategorien bewiesen, dass ich dazu fähig bin.»



Russell weiss, dass er Geduld braucht, um ein Wörtchen um den Titel mitzureden. «Max Verstappen brauchte bei Red Bull Racing vier Jahre, um titelfähig zu werden. Und auch Michael Schumacher hat erst im fünften Jahr mit Ferrari endlich den Titel gewonnen. Du träumst als Rennfahrer davon, den Rennstall zu wechseln und dann gleich in jedem Rennen siegfähig zu sein. Aber so läuft das in diesem Sport nun mal nicht.»



Der Sieger von Interlagos 2022 hat für zwei weitere Jahre bei Mercedes unterzeichnet, 2024 und 2025: «Sie haben an mich geglaubt, sie haben mich unterstützt. Es liegt nun an mir, mich für dieses Vertrauen zu bedanken – mit Loyalität und hoffentlich eines Tages mit vielen GP-Siegen.«





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3