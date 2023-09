Liam Lawson: Lob von Helmut Marko nach 2. GP-Einsatz

Liam Lawson hat in Monza seinen zweiten GP-Einsatz als Ersatz für den verletzten AlphaTauri-Star Daniel Ricciardo bestritten. Die Punkteränge verfehlte er als Elfter nur knapp. Dennoch gab es lob von Helmut Marko.

Daniel Ricciardo hatte die Sommerpause genutzt, um an seiner Fitness zu arbeiten, damit er in der zweiten Saisonhälfte durchstarten kann. Doch der Australier, der nach zehn Rennen auf der Ersatzbank von Red Bull Racing wieder als Stammfahrer für das Schwesternteam AlphaTauri zurückgekehrt ist, kam nach seinen ersten beiden GP-Einsätzen in Ungarn und Belgien noch nicht dazu, sein Können in weiteren Rennen zu beweisen.

Denn im zweiten freien Training zum GP in Zandvoort krachte der achtfache GP-Sieger in der überhöhten Hugenholtz-Kurve in die Streckenbegrenzung, um einen Crash mit dem zuvor dort abgeflogenen McLaren-Renner von Oscar Piastri auszuweichen. Der heftige Schlag aufs Lenkrad beim Einschlag hatte Folgen, erst war die Rede von einem Mittelhandknochen in der linken Hand, der zu Bruch ging.

Nun ist klar, die Verletzung fiel noch schlimmer aus. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko verriet in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Es ist kompliziert, es sind sieben Brüche. Derselbe Arzt, der auch Marc Márquez operiert hat, kümmert sich um ihn. Wir gehen von sechs Wochen Pause aus und haben mit Liam Lawson einen Top-Ersatzmann geholt. Wir wollen kein Risiko eingehen.»

Der Neuseeländer hat in Zandvoort mit dem 13. Platz eine vernünftige Leistung bei seiner GP-Premiere gezeigt. In Monza schaffte es der 21-Jährige sogar auf den elften Platz und verpasste damit die Punkte nur knapp. Von Marko gab es für die bisherige Performance ein dickes Lob: «Liam Lawson ist schon einige Zeit bei uns. Er ist ein bodenständiger Neuseeländer und beinharter Racer. Ein Mann für die Zukunft.»

«Wenn bei AlphaTauri die Strategie gestimmt hätte, wäre er in die Punkte gefahren», sagte der strenge Grazer. Lawson nahm die Schuld nach dem Rennen auf sich. Er erklärte: «Einiges lief diesmal schief. Wir müssen uns den Start ansehen, denn da hätte ich einen besseren Job machen können. Da haben wir unsere Chance verspielt.» Der Super-Formula-Pilot wird auch in Singapur für Ricciardo einspringen. Erfüllt sich die Prognose von sechs Wochen Pause für Ricciardo, kommt er auch beim darauffolgenden Wochenende in Japan zum Einsatz.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3