Max Verstappen: Fragezeichen nach Singapur-Schlappe

​2022 stellte Red Bull Racing-Star Max Verstappen in Suzuka nach einem chaotischen Rennen den zweiten WM-Titel sicher. Ein Jahr später reist der Niederländer mit einigen Fragezeichen an.

Suzuka 2022: Nach einem turbulenten Grand Prix entstand eine hitzige Diskussion, ob bei weniger als 75 Prozent absolvierter Renndistanz volle Punkte vergeben werden. Nach einer ganzen Weile Verwirrung stand fest – der 32. GP-Triumph von Max Verstappen bedeutete gleichzeitig den zweiten WM-Titel des Niederländers.

Max freute sich: «Es war natürlich perfekt, den Titel beim Heimrennen von Honda in Suzuka sicherzustellen. Sieg und Titel an nach Pole-Position, war das schon ziemlich perfekt. Es kam alles zusammen.»

Ein Jahr später ist die Ausgangslage anders: Verstappen ist noch überlegener als in der vergangenen Saison, er hat 12 von 15 Saisonrennen gewonnen, und der dritte Titel in Serie ist nur eine Frage der Zeit. Aber das verpatzte Rennwochenende von Singapur wirft Fragen auf: Startplatz 11, fünfter Platz, gemessen an der Dominanz von Red Bull Racing zuvor war das eine Schlappe.

Red Bull Racing hatte beim Nacht-GP grosse Mühe mit der Abstimmung, Max Verstappen schied im zweiten Quali-Segment aus und rettete mit einer kühnen Fahrt noch den fünften Platz.

In Japan wird sich zeigen müssen, ob Singapur nur die Ausnahme der Regel war, so wie auch Mercedes in Jahren der Dominanz in Singapur oft rätselhafte Probleme hatte, um anschliessend wieder überlegen zu sein.



Max Verstappen vor dem GP-Wochenende in Japan: «Ich verbringe ein paar Tage in Tokio, dann geht es nach Suzuka. Um ein gutes Ergebnis sicherzustellen, müssen wir alles richtig machen.»



«Ich reise mit schönen Erinnerungen an. Neben dem WM-entscheidenden Rennen 2022 denke ich da auch an meine erste Teilnahme in einem freien Formel-1-Training 2014, damals mit Toro Rosso.»



«Jeder Fahrer liebt die Rennstrecke von Suzuka mit diesen vielfältigen, anspruchsvollen Kurven. Vor allem die Passage der S-Kurven den Berg hoch ist der Knaller.»



«Das ganze Singapur-Wochenende ist nicht gelaufen wie geplant. Das entsprach nicht unserem üblichen Niveau. Wir ergründen, wieso wir im Training so grosse Schwierigkeiten hatten. Im Rennen waren wir ein wenig stärker, aber unglücklich in Sachen Timing der Safety Car-Phasen. Für Suzuka bin ich guter Dinge, das ist eine Strecke, welche den Qualitäten unseres Autos entgegenkommt.»





Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5