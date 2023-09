Fred Vasseur, Ferrari: Singapur-Sieg schnell beiseite

​Ferrari hat in Singapur das erste Formel-1-Rennen nach mehr als 15 Monaten gewonnen. Viel Zeit zum Jubeln bleibt nicht. Teamchef Fred Vasseur: «Wir haben den Sieg von Singapur schnell beiseite geschoben.»

Endlich durften die Ferrari-Fans wieder jubeln: Carlos Sainz zeigte bei Nacht-GP von Singapur eine taktische Meisterleistung gewann seinen zweiten Formel-1-WM-Lauf (nach Silverstone 2022). Seit dem 10. Juli 2022 (Charles Leclerc auf dem Red Bull Ring) hatten die treuen Tifosi auf einen neuen Sieg der Roten warten müssen.

Viel Zeit zum Jubeln ist nicht geblieben. Das Team packte noch in der Nach auf Montag seine Siebensachen, damit das Material rechtzeitig im Fahrerlager des Suzuka Circuit in Japan eintrifft.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Wir haben den Sieg von Singapur schnell beiseite geschoben, um uns schon ganz auf die kommende Aufgabe in Japan zu konzentrieren, eines der faszinierendsten Rennen für Team und Fahrer.»

«Auf uns wartet eine komplett andersartige Herausforderung: nach dem Strassenkurs von Singapur nun die herrlich in die Natur gebettete Traditionsbahn von Suzuka. In Singapur waren die Flügel so steil gestellt, wie es ging, nun jedoch ist in Sachen Abtrieb ein guter Kompromiss gefragt, mit mittlerem Downforce-Niveau.»

«Wir gehen mit der gleichen Einstellung ins Wochenende wie bisher: Wir haben mit dem Auto und auch beim Einsatz des Teams zugelegt, so muss es weitergehen. Wir rechnen wieder damit, üppig zu punkten, denn wir haben das Ziel vor Augen, den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal zu erobern. Das ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich.»



In der Zwischenwertung liegen die Italiener derzeit 24 Punkte hinter Mercedes.





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5