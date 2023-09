Max Verstappen (1.): «Das wird im Rennen schwierig» 22.09.2023 - 10:26 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Max Verstappen: «Wir müssen unsere Leistung optimieren, und wenn wir das schaffen, dann können wir hier um die Pole-Position fahren»

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen war in beiden Freitagstrainings in Suzuka der Schnellste. Der Niederländer ist zufrieden mit dem Auftakt ins Japan-Wochenende. Er sagt aber auch, was das Rennen schwierig gestalten wird.