Charles Leclerc, Ferrari/2.: «Das hat mich verblüfft»

​Der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc hat im zweiten Training zum Grossen Preis von Japan die zweitschnellste Zeit erzielt, hinter Max Verstappen. Der Monegasse sagt, was ihn in Suzuka verblüfft.

Ferrari hat beim Grossen Preis von Singapur den ersten Sieg nach 15 Monaten errungen, dank einer taktischen Meisterleistung von Carlos Sainz. Beim Nacht-GP auf dem Marina Bay Circuit wurde Red Bull Racing erstmals in dieser Saison geschlagen, und die grosse Frage war natürlich: Wie würde das weitergehen, wenn die Formel 1 nach Suzuka zieht?

Nach den ersten beiden Trainings zum Traditions-GP von Japan zeichnet sich ab: Max Verstappen fährt in gewohnter Stärke, also so, als hätte es den Ausrutscher in Singapur nie gegeben.

Erster Verfolger im zweiten Training: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, mit einem Rückstand von 0,32 Sekunden auf den Niederländer.

Der fünffache GP-Sieger Leclerc sagt: «Das hat mich verblüfft. Wir liegen näher an der Spitze als ich es erwartet hätte.»

Der 25-Jährige weiter: «Ich darf mit meinem Tag zufrieden sein. Wir haben in Sachen Abstimmung Einiges probiert, um das Handling zu verbessern, und das hat geklappt. Ich fühle mich wohl im Wagen. So darf es am Samstag weitergehen.»



Max Verstappen und Red Bull Racing die Pole-Position wegzuschnappen, das wird ein hartes Stück Arbeit. Ferrari stand in Suzuka zuletzt 2019 auf Pole, mit Sebastian Vettel.





2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184