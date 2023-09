Lando Norris (McLaren/3.): «Ist das ein Witz?»

​Starke Vorstellung von Lando Norris auf dem Suzuka Circuit: drittschnellste Zeit in beiden Trainings. Der 23-jährige McLaren-Pilot reagiert baff auf eine Behauptung von Mercedes-Fahrer George Russell.

Es läuft gut für Lando Norris: In Singapur hat er den zweiten Platz hinter Carlos Sainz eingefahren, schon in Silverstone und auf dem Hungaroring war der McLaren-Fahrer als Zweiter ins Ziel gekommen. Genaugenommen läuft es so gut, dass Mercedes-Fahrer George Russell am Donnerstag behauptet hatte: «Lando ist für mich hier Geheimfavorit. Denn diese Highspeed-Kurven schmecken dem McLaren.»

Lando Norris kichert, als er von den Worten seines englischen Landsmannes hört: «Ist das ein Witz oder was? Hat er gesehen, wie die Saison abgesehen von Singapur verlaufen ist? Hat er sich die Rennen überhaupt angeschaut?»

Nun ist Lando Norris in Japan zwei Mal Drittschnellster. Also wo steht McLaren, der zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Rennstall nach Ferrari, auf der japanischen Traditionsstrecke? Norris glaubt: «Wir konnten heute guten Speed zeigen, wir waren selten Red Bull Racing an einem Freitag so auf den Fersen.»

«Etwas seltsam ist dabei: Der Speed ist gut, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich mich im Wagen besonders wohl fühle. Das Auto ist noch viel zu unruhig. So wie ich das sehe, haben die meisten Fahrer alle Hände voll zu tun, weil die Bahn weniger Haftung aufbaut als erwartet.»

«Unser Ziel muss nun darin bestehen, den Wagen ruhiger zu machen. Wenn uns das gelingt und wir die Fahrzeugbalance verbessern, dann haben wir gute Aussichten fürs Abschlusstraining. Der Speed ist da, nur ist der Wagen derzeit kaum zu bändigen.»



Aber Red Bull Racing ein Bein stellen, das wird gemäss des WM-Sechsten von 2021 schwierig: «Ich glaube nicht daran, dass wir hier die Pole-Position erobern. Das wäre ein wenig zu viel verlangt. Unsere Gegner sind Mercedes, Ferrari und Aston Martin, und mit denen können wir es aufnehmen.»





2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184