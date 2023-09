AlphaTauri: 2024 mit Yuki Tsunoda & Daniel Ricciardo

Das AlphaTauri Team wird auch im nächsten Jahr mit Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo in der Formel 1 antreten. Liam Lawson wird der Reservist für den Rennstall aus Faenza und das Red Bull Racing Team.

Wie erwartet nutzt das AlphaTauri Team das Heimrennen von Yuki Tsunoda in Suzuka, um die Vertragsverlängerung mit dem 23-jährigen Japaner zu bestätigen. An Bord bleibt auch Daniel Ricciardo, der seit dem Rennen in Budapest als zweiter Fahrer für das Team aus Italien Gas gibt. Aktuell muss der Australier allerdings zuschauen.

Seit seinem Trainingsunfall in Zandvoort, bei dem er sich sieben Knochenbrüche in der linken Hand zugezogen hat, ist Liam Lawson als Ersatz im Einsatz. Der 21-jährige Neuseeländer, der in diesem Jahr in der Super Formula antritt, wird sich im nächsten Jahr mit der Rolle des Reservisten für AlphaTauri und Red Bull Racing begnügen müssen.

«Ich bin überglücklich, dass ich auch im nächsten Jahr bei AlphaTauri an Bord sein werde», freut sich Tsunoda, der 2021 zum Rennstall aus Faenza kam. «Ich freue mich darauf, weiterhin mit dem Team und Daniel zusammen zu arbeiten und für das Team zu kämpfen. Ich werde nichts unversucht lassen, um meine Fahrkünste in diesem und im nächsten Jahr weiter zu verbessern und ich bin Red Bull und Honda sehr dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen, das sie in mich stecken», fügt der aktuelle WM-Siebzehnte an.

«Ich bin begeistert, nächstes Jahr wieder an der Seite von Yuki zu fahren und die Arbeit mit der Scuderia AlphaTauri fortzusetzen. Nach den Fortschritten, die wir bereits gemacht haben, und den Plänen, die wir für die Zukunft hegen, erleben wir als Team eine aufregende Zeit. Wir befinden uns im Aufbau, und das fühlt sich grossartig an. Es gibt noch viel zu tun, aber wir sind auf dem richtigen Weg und es gibt viel, worauf wir uns freuen können», sagt Ricciardo.

2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184