Christian Horner: «Das ist etwas ganz Spezielles»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach dem Qualifying auf dem Suzuka Circuit voll des Lobes für Polesetter Max Verstappen. Der Brite sprach von einer absolut umwerfenden Leistung.

Im Qualifying von Singapur hatte Max Verstappen den Sprung ins Q3 verpasst, in Japan zeigte sich der zweifache Champion aus dem Red Bull Racing Team wieder in Bestform. Der Niederländer legte die 5,807 km lange Runde in nur 1:28,877 min zurück und sicherte sich damit zum neunten Mal in diesem Jahr und zum 29. Mal in seiner GP-Karriere die Pole-Position zu einem Grand Prix.

Die Konkurrenz distanzierte er damit klar, Formel-1-Rookie Oscar Piastri, der den zweiten Platz in der ersten Startreihe eroberte, blieb mehr als eine halbe Sekunde langsamer als der Titelverteidiger, dem schon der erste Q3-Versuch zur Pole gereicht hätte. Denn Verstappen liess sich mit seiner ersten schnellen Runde im letzten Abschnitt des Abschlusstrainings eine Rundenzeit von 1:29,012 min notieren.

Teamchef Christian Horner freute sich und schwärmte: «Was wir heute gesehen haben, ist etwas ganz Spezielles. Man muss sich nur anschauen, wie er durch die fünfte Kurve fuhr. Der erste Sektor war einfach nur überragend. Vor dem letzten Run sagte ihm sein Renningenieur, dass er eine 1:28er-Zeit sehen will, um ihn zu motivieren. Ich sagte ihm, dass ich alle vier Räder am Auto sehen will, wenn er seine Runde beendet hat.»

Und der Brite fügte an: «Der erste Versuch sah schon gut genug aus, aber dann konnte er noch einmal nachlegen. Alle Runden, die er heute gedreht hat, waren einfach atemberaubend. Das war eine absolut umwerfende Leistung.»

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit