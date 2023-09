Lewis Hamilton (7.): «Müssen Fahrzeugkonzept ändern»

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton blieb im Qualifying zum Japan-GP knapp eine Sekunde über der Pole-Zeit von Max Verstappen. Der siebenfache Weltmeister erklärte danach, warum er nicht besser abschnitt.

Bereits im dritten freien Training in Suzuka zeigte sich, dass die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell im Vergleich zur Konkurrenz vor allem im ersten Sektor Zeit verloren. Das war im Qualifying nicht anders. Am Ende belegte Lewis Hamilton den siebten Platz, direkt hinter ihm reihte sich sein Teamkollege George Russell ein, der auf der 5,807 km langen Strecke rund drei Zehntel langsamer blieb als der siebenfache Champion.

Der Grund für die Probleme, die beide Sternfahrer auf dem japanischen Traditionskurs liegt laut Hamilton auf der Hand. Der 103-fache GP-Sieger erklärte: «Der Freitag war ein schlechter Tag und wir haben an jedem Rennwochenende mindestens einen Tag, der nicht nach Wunsch läuft. Die Fahrzeug-Balance fühlte sich nicht so gut an, deshalb nahmen wir ein paar Änderungen vor.»

«Wir haben in der Nacht hart gearbeitet und daraufhin hat sich das Auto richtig gut angefühlt. Im dritten Training lief es viel besser als Tags zuvor, deshalb war ich auch ziemlich zuversichtlich, als es ins Qualifying ging. Ich gab dann alles. Aber wir haben im ersten Sektor ein Defizit von sieben Zehntelsekunden, und das hat mit dem Heck des Autos zu tun», schilderte Hamilton.

«Unser Auto bietet sehr viel Abtrieb auf der Vorderachse, aber am Heck haben wir nicht genug davon. Wir sind da sehr weit weg von dem, was wir uns wünschen. Und für mich ist klar, dass dies auf unser Fahrzeugkonzept zurückgeht, das wir aufs nächste Jahr hin ändern müssen. Ich hoffe, dass wir das auch werden», ergänzte der WM-Dritte.

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit