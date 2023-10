Katar-GP im Fernsehen: Neuland für die Rennställe

​Auf dem Losail International Circuit kommen die drei härtesten Reifenmischungen von Pirelli zum Einsatz. Rennchef Mario Isola spricht nach der Neuasphaltierung von «Neuland für die GP-Teams».

Die GP-Premiere der Formel 1 auf dem Losail International Circuit von Katar war 2021 ein Schritt ins Unbekannte. Pirelli-Rennchef Mario Isola erklärte damals, wie das italienische Traditionsunternehmen vorgeht, wenn die Königsklasse erstmals auf einer bestimmten Strecke antritt.

Der Mailänder sagt: «Wir vertrauen auf Pistenproben, die wir genommen haben, und auf die Simulation. Basierend auf den Informationen, die wir aus Katar zusätzlich erhalten hatten und basierend auch auf dem Strecken-Layout haben wir uns dann für die härtesten drei Mischungen entschieden. Denn die Oberfläche der Bahn war recht rau, dazu setzen die vielen Kurven den Walzen zu. Ein gewisses Mass an Unsicherheit bleibt.»

Abgesehen von der gut ein Kilometer langen Start/Ziel-Geraden werden die Reifen in 16 Kurven richtig durchgeknetet, die Pirelli-Techniker halten den Kurs so anspruchsvoll wie Silverstone oder Suzuka.

Im ersten Rennen 2021 zeigte sich: Die Herangehensweise der Rennställe variierte. Die eine Hälfte des Feldes ging auf weichen Walzen in den Grand Prix, die andere auf mittelharten Walzen. Als die Zielflagge fiel, hatten wir alles erlebt – Strategie mit nur einem Stopp, mit zwei Reifenwechseln oder gar mit drei.



Die Bahn war von 2004 bis 2023 nie frisch asphaltiert worden, nun liegt ein neuer Belag auf der 5,419 Kilometer langen Bahn. Mario Isola: «Der neue Belag und die Tatsache, dass wir inzwischen mit der Flügelauto-Rennwagengeneration fahren, das ändert alles, das ist Neuland für die Rennställe. Die Piste ist für Reifen sehr anspruchsvoll, daher unsere Wahl der Mischungen C1, C2 und C3. 11 der 16 Kurven führen nach rechts, also werden die Reifen auf der linken Fahrzeugseite extrem belastet, vor allem der Reifen vorne links.»



Ebenfalls zu bedenken: Wie in Bahrain oder Abu Dhabi finden nicht alle Trainings in der Dämmerung oder in der Nacht statt. Das freie Training 1 und das Sprint-Qualifying werden in der Hitze des Tages durchgeführt und sind daher fürs Rennen weniger aussagekräftig als das die GP-Quali oder der Sprint vom Samstag.



Wir halten Sie ab Freitag, 6. Oktober, mit dem Live-Ticker über alles Wissenswerte auf dem Laufenden (GP-Quali am 6. Oktober, Sprint-Quali und Sprint am 7. Oktober, Grand Prix am 8. Oktober), aber natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF, ServusTV und SRF zusammengefasst.





