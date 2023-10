Max Verstappen und die Zukunft: Verblüffende Antwort

​Nach dem dritten WM-Titel in Folge ist Red Bull Racing-Star Max Verstappen auch gefragt worden, wie er seine Zukunft in der Königsklasse sehe. Die Antwort dürfte viele seiner Fans erstaunen.

Die Champions sind sich einig: Max Verstappen wird auch in den kommenden Jahren der Formel 1 seinen Stempel aufdrücken. Fernando Alonso hat am Losail International Circuit gesagt: «Vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements und angesichts seiner Leistungen gehe ich davon aus, dass Max mit Gewinnen noch lange nicht fertig ist.»

Und Rekord-Champion Lewis Hamilton hat zum gleichen Thema gesagt: «Das wird das Jahrzehnt von Max Verstappen.»

Der 26-jährige Niederländer hat sich bis Ende 2028 an Red Bull Racing gebunden, das sagt alles über das Vertrauen, das der 48-fache GP-Sieger in diesen Rennstall hat. Aber was dann? Wenn sein heutiger Vertrag ausläuft, wird Max erst 31 Jahre alt sein.

Max sagt offen: «Ich weiss nicht, was ich noch alles erreichen kann in diesem Sport. Das hängt primär davon ab, welche Arbeit wir machen, aber natürlich auch davon, wie die Gegner aufgestellt sind. Ich bin jung, ich sehe mich noch ein paar Jährchen in der Formel 1 und glaube, dass ich noch viele gute Leistungen zeigen kann. Letztlich geht es bei der Frage um meine Zukunft nicht darum, wie lange ich in der Formel 1 antreten kann, sondern darum, wie lange ich hier sein möchte.»

Denn Max hat schon ein paar Mal erklärt, dass er sich kaum vorstellen könne, so lange Formel 1 zu fahren wie etwa Fernando Alonso oder Lewis Hamilton. Und er hat noch andere Ziele im Motorsport, wie etwa bei den 24 Stunden von Le Mans zu fahren.



Glaubt Max, dass der heutige Siegesdurst eines Tages gestillt sein könnte? «Ja, auf alle Fälle, dieser Moment wird kommen. Das ist nur natürlich. Es geht letztlich um die Freude, die ich am Sport habe. Derzeit geniesse ich die Formel 1 in vollen Zügen, und ich weiss es zu schätzen, dass ich schon heute mehr erreicht habe, als ich es mir je hätte träumen lassen.»



«In einigen Sportarten macht irgendwann der Körper nicht mehr mit, in anderen ist ein Athlet vielleicht mental ausgebrannt. Bei mir wird es wohl so sein, dass ich mir an einem bestimmten Tag sage, dass ich nicht mehr so viele Rennen fahren will.»



«Ich war nie ein Fahrer, der sich Ziele setzt, die an Zahlen oder Statistiken geknüpft sind. So ticke ich nicht. Rekorde sind etwas, auf die sich später zurückblicke und dann stolz sein darf, aber heute bin ich ganz auf die jeweils nächste Aufgabe konzentriert, und wo das in Sachen Siege oder Titel oder Bestmarken hinführen wird, darüber mache ich mir keine Gedanken.»



Gab es während der Saison einen Punkt, an dem sich Verstappen sicher war, dass er diesen Titel holen würde? «Nun, wir merkten natürlich, dass es gut läuft, aber ich bin lange genug im Sport, um zu wissen, dass du dir deiner Sache nie vollständig sicher sein solltest. Aber als wir diese Serie von zehn Siegen in Serie hatten, da ahnte ich schon, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein würde, bis wir den Titel im Trockenen haben.»



«Ich höre diese ganzen Vergleiche mit anderen Champions und sehe die Namen der Piloten, die alle diese Titel gewonnen haben, und manchmal muss ich mich kneifen – unfassbar, dass ich im gleichen Atemzug mit ihnen genannt werde. Noch vor einigen Jahren hätte ich das niemals für möglich gehalten. Das ist ein schönes, aber auch etwas unwirkliches Gefühl.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat gesagt, er habe noch nie einen Piloten erlebt, der so kontant auf höchstem Niveau fahre. Max dazu: «Ich finde es immer ein wenig schwierig, über mich selber zu sprechen, aber ich versuche natürlich, mich ständig zu verbessern. Ich glaube, ich entwickle mich ständig weiter. Und ich gewinne ständig an Erfahrung hinzu. Das macht es mir leichter, mit Problemen umzugehen und unterm Strich das Beste aus den Einsätzen zu machen.»



An welchen Sieg 2023 erinnert sich Max besonders gerne? «Miami hat extrem Spass gemacht, als ich vom neunten Startplatz aus gewinnen konnte. Auch der Grand Prix von Spa-Francorchamps war sehr befriedigend und natürlich das Rennen unter Mischverhältnissen vor eigenem Publikum in Zandvoort.»



Fünf Rennen vor Schluss ist der Titel eingetütet, was ändert das bei der Herangehensweise von Max in den ausstehenden Läufen? «Eigentlich nichts, denn meine Einstellung ist immer die Gleiche – ich will das bestmögliche Ergebnis erzielen, idealerweise einen Sieg. Wir gehen jedes Wochenende mit einem Hunger an, als würden wir den ersten Sieg noch jagen.»





Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5