Oscar Piastri (McLaren/2.): «Ich bin voll bedient!»

​Platz 2 für McLaren-Fahrer Oscar Piastri beim Nacht-GP von Katar, der 22-jährige Australier muss sich nur Max Verstappen geschlagen geben und ist erstmals in einem Grand Prix Zweiter geworden.

Das war eine bärenstarke Leistung von Oscar Piastri: Der Sprint-Sieger von Katar raste beim zweiten Grossen Preis von Katar zum zweiten Rang, erstmals in seiner GP-Karriere, es ist sein zweiter Podestplatz in dieser GP Saison (nach Rang 2 in Japan) und er hat den erfahrenen Lando Norris hinter sich gelassen.

Der Pilot aus der GP-Stadt Melbourne ist nach dem Nachtrennen unter schwülen Bedingungen sichtlich bedient. Nach dem Aussteigen aus seinem McLaren musste er sich erstmal hinsetzen, vor der Siegerzeremonie legte er sich auf den Boden.

«Das ist das härteste Rennen, das ich in meiner ganzen Karriere gefahren bin», sagt Piastri, der sechste Australier auf einem Formel-1-Siegerpodest nach Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber und Daniel Ricciardo.

«Die Hitze war unglaublich, aber die ganze Plackerei hat sich gelohnt – Sieg im Sprint, nun Zweiter im Rennen, was für ein verrücktes Wochenende!»



«Nach dem Grand Prix konnte ich gar nicht richtig an meinen zweiten Rang glauben, ich dachte immer – vielleicht kommt da ja noch eine Fünfsekundenstrafe wegen Verletzung der Pistengrenzen oder so.»



Piastri, den die Fans zum Fahrer des Tages gewählt haben, weiter: «Ich bin voll bedient, wirklich fertig. Es war so verdammt heiss! Durch diese seltsame Vorgabe wegen der Reifen mit den drei Stopps habe ich voll durchgezogen, das war wie 57 Quali-Runden am Stück. Ich kann echt nicht mehr – aber gleichzeitig bin ich auch sehr glücklich.»



McLaren riskierte nichts: Vor Schluss des Rennens erhielt Lando Norris die Anweisung, den zweitplatzieren Piastri nicht zu attackieren. Norris maulte zwar, er sei schneller, hielt sich aber an die Vorgabe.



Durch erneut zwei Autos auf dem Siegerpodest hat McLaren den Rückstand auf Aston Martin im Kampf um Rang 4 im Konstrukteurs-Pokal auf elf Punkte verringert.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5