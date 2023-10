Verstappen lässt den Rivalen nicht einmal die Krümel

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gewann auch den Katar-GP. Der sorgte aber für weitere kontroverse Themen, die ebenfalls für Schlagzeilen sorgten.

So stand auch das fordernde «Höllenrennen» generell im Mittelpunkt, und natürlich auch der Startcrash von Lewis Hamilton und George Russell.

«Max Verstappen gewann den Großen Preis von Katar für Red Bull so gelassen wie immer. In seinem Kielwasser wehte ein noch stürmischerer Wind zwischen Lewis Hamilton und seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell», so der Guardian.

Für den dritten Titel des Niederländers gab es Bewunderung, Anerkennung, aber eben auch Kritik für «die längste Prozession der Formel-1-Geschichte». Dass die Krönung Verstappens an einem Samstag im Sprint erfolgte, fand nicht überall Zustimmung.

Die Sun schrieb: «Max Verstappen gewinnt seinen dritten Titel, ohne einen Grand Prix zu bestreiten. Die Saison fühlte sich an wie die längste Prozession der Formel-1-Geschichte.»

Die Pressestimmen zum Katar-GP

ENGLAND

Telegraph: Verstappens deutlicher Sieg und die anhaltende Aufholjagd von McLaren spielten die zweite Geige nach Hamiltons Crash mit Russell, bei dem der siebenmalige Weltmeister im Kiesbett landete.

Mirror: Max Verstappen konnte gar nicht anders, als beim Großen Preis von Katar zum Sieg zu spazieren, nachdem Lewis Hamilton und George Russell ihren eigenen Plan, ihn zu verfolgen, zunichte gemacht hatten.

Sun: Natürlich gewann Verstappen.

FRANKREICH

L'Equipe: Verstappen hat seiner dritten Weltmeister-Krone alle Ehre gemacht.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Ein königlicher Verstappen siegt in Katar. Er ist der gewohnte Roboter-Pilot und Alleinherrscher dieser Meisterschaft mit einer Souveränität, wie man sie nur selten in der Formel-1-Geschichte erlebt hat. Den Sieg hat er einem außerirdischen Auto zu verdanken.

Corriere dello Sport: Auf dem Podium des Großen Preises von Katar sieht man die Zukunft. Am Schluss holt Menschenfresser Verstappen auch die schnellste Runde. Die tödliche Hitze hat alle Piloten zerstört, nur Verstappen hätte leicht weitermachen können.

Tuttosport: Menschenfresser Verstappen bricht einen Rekord nach dem anderen mit einer unglaublichen Leichtigkeit, während Ferrari in der Krise versinkt.

La Repubblica: Verstappen lässt den Rivalen nicht einmal die Krümel. In Katar kommt es wegen der Wetterbedingungen zu einem extremen Rennen, doch das Resultat ist immer dasselbe: Max Verstappen siegt. Er ist unersättlich und nicht zu bremsen, auch bei den schlimmsten Bedingungen.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Nach einer bescheidenen Feier in der Nacht auf Sonntag war Max Verstappen beim Grand Prix wieder voll da. Nicht nur die Hitze, sondern auch das geänderte Reifenreglement machten das 17. Rennen dieser Formel-1-Saison zu einem Zermürbungskrieg für alle Fahrer.

AD.nl: Am Tag nach seinem dritten Weltmeistertitel hat Max Verstappen in Katar munter weiter gewonnen. Auf der dampfend heißen Strecke gab er eine weitere Kostprobe seiner Extraklasse.

SPANIEN

Marca: Verstappen gewinnt das Höllenrennen.

As: Beeindruckender Max Verstappen. Er schreibt schon länger Formel-1-Geschichte und stellt immer neue Rekorde auf, angetrieben von einer Rakete namens Red Bull.

Mundo Deportivo: Verstappen auf einem anderen Planeten. Es ist unvermeidlich, darüber nachzudenken, wie schön der Kampf um die Siege und Titel wäre, wenn Max nicht so überlegen wäre.

Pressestimmen zum WM-Titel

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Noch besser, noch ausgereifter, noch beständiger. Max Verstappen beweist 2023, dass er sich weiterentwickelt. Das sind schlechte Nachrichten für den Rest des Feldes, denn es tritt überhaupt keine Sättigung ein. Verstappen ist einer der größten Fahrer aller Zeiten. Auch wegen der Art und Weise, wie er einen Weltsport wie die Formel 1 geprägt hat.

De Volkskrant: Mit seinem dritten Titel nacheinander fügt Verstappen sich bei den Größten der Formel 1 ein. Er hat es sich selbst, seinem Team, der zersplitterten Konkurrenz und einem sehr schlauen Briten zu verdanken.

NRC.nl: Verstappen ist von einem seltsam hohen Niveau. Mit 26 Jahren steht er auf gleicher Höhe mit Ikonen wie Ayrton Senna, Jackie Stewart und Niki Lauda.

AD.nl: Aller guten Dinge sind drei. Max Verstappen krönt eine phänomenale Saison. Was für ein Luxus: Er fährt am Sonntag 57 Ehrenrunden durch die Wüste.

ENGLAND

Daily Mail: Das Genie, das allen Glaubenssätzen trotzt, holte seinen dritten Titel ohne große Fanfare. Der krönende Abschluss der größten Ein-Mann-Saison der Geschichte kam, als Sergio Perez ins Kiesbett fuhr.

Guardian: Max Verstappen hat den Begriff einer dominanten Saison neu definiert - wann immer er auf die Strecke rollte, war da dieses Gefühl der Unvermeidlichkeit.

FRANKREICH

L'Equipe: Vielleicht liegt es ein bisschen in seinen Champion-Genen. Max Verstappen ist einfach anders gebaut, er hat noch nie etwas wie die anderen gemacht. Und selbst seine dritte Krönung verliert sich im Fremden, Bizarren und Außergewöhnlichen. Dieser geniale Pilot hätte diesen Titel auf eine bessere Weise verdient.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Das Wunderkind ist zum Mann gereift, und man kann ihn nicht mehr bremsen. Es ist die gerechte Krönung einer Herrschaft, wie man sie in der Formel 1 nur selten erlebt hat.

Corriere dello Sport: Verstappen verbindet Talent mit einer unglaublichen Disziplin. Er hat in den Jahren gelernt, seine Fehler aufs Minimum zu reduzieren.

Tuttosport: Die Formel 1 ist zu einer Formel der Kettensieger avanciert. Seitdem Michael Schumacher begonnen hat, eine Reihe von WM-Siegen zu feiern, hat die Ära der mehrfachen Titelgewinner begonnen. Der neue König ist jetzt Verstappen, der noch lange herrschen wird.

La Repubblica: Es ist kompliziert, in der Formel 1 keine natürlichen Feinde zu haben. Man muss sich stets selbst übertreffen, sich nicht in der Gewohnheit langweilen, perfekt zu sein. Max Verstappen ist mit er Zeit vom Bad Boy zum Menschenfresser avanciert.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5