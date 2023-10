Champion Max Verstappen: Vergleich mit Vorgängern

Max Verstappen machte sich Samstag zum zweiten Twen und Dreifach-Champion. Im Vergleich zu früheren Mehrfach-Weltmeistern mit mindestens drei Titeln fällt er immer noch als Jungspund auf, mit seinen 26 Jahren.

Denn den dritten WM-Titel holte niemand von Stewart bis Hamilton unter 30 Jahren – außer Sebastian Vettel. Auch keiner seiner Vorgänger kam als Teenager zum Debüt in der Formel 1 wie der damals 17-jährige Max 2015 – Vettel war immerhin gerade 20, als er 2007 in Indianpolis Robert Kubica im BMW-Sauber ersetzen durfte.

Was den Weg bis zum ersten Sieg betrifft, war Lewis Hamilton der Schnellschießer: Dank eines Einstiegs in einem Spitzenteam (McLaren-Mercedes) war er schon im sechsten Rennen (Montréal 2007) erfolgreich. Verstappen brauchte 24, bis er in Barcelona 2016 den Coup im ersten Rennen für Red Bull Racing schaffte. Er benötigte damit gleich lang wie sein möglicher Schwiegerpapa Nelson Piquet. Am längsten hatte es bis zum Premierenbesuch auf dem obersten Stockerl bei Niki Lauda gedauert: 32 harte Rennen, begonnen im Nachzüglerteam March.

Mit dem ersten Titel im Alter von 24 Jahren liegt Verstappen ungefähr gleichauf mit Lauda (26), Sebastian Vettel (23), Hamilton (23) und Michael Schumacher (25). Deutlich älter waren beim ersten Championat Ayrton Senna (28), Piquet (29), Alain Prost und Jackie Stewart (beide 30).

Beim dritten Titel – den Verstappen nun mit gerade 26 erreichte - am ältesten waren Piquet und Lauda (35) sowie Stewart und Prost (34). Jünger als Verstappen war beim dritten Titel nur Vettel 2012 mit 25.

Die Mehrfachchampions im Vergleich:

MAX VERSTAPPEN (geb. 1997)

Beim Debüt 2015 17 Jahre – 1. Sieg im 24. Rennen – 1. WM-Titel mit 24 in 7. Saison – 3. WM-Titel mit 26



LEWIS HAMILTON (geb. 1985)

Debüt mit 22 – 1. Sieg im 6. Rennen – 1. WM-Titel mit 23 in 2. Saison – 3. WM-Titel mit 30

SEBASTIAN VETTEL (geb. 1987)

Debüt mit 20 – 1. Sieg im 22. Rennen – 1. WM-Titel mit 23 in 4. Saison – 3. WM-Titel mit 25



MICHAEL SCHUMACHER (geb. 1969)

Debüt mit 22 – 1. Sieg im 18. Rennen – 1. WM-Titel mit 25 in 3. Saison – 3. WM-Titel mit 31



AYRTON SENNA (geb. 1960)

Debüt mit 24 – 1. Sieg im 17. Rennen – 1. WM-Titel mit 28 in 5. Saison – 3. WM-Titel mit 31



ALAIN PROST (geb. 1955)

Debüt mit 25 – 1. Sieg im 19. Rennen – 1. WM-Titel mit 30 in 6. Saison – 3. WM-Titel mit 34



NIKI LAUDA (geb. 1949)

Debüt mit 22 – 1. Sieg im 32. Rennen – 1. WM-Titel mit 26 in 4. Saison – 3. WM-Titel mit 35



NELSON PIQUET (geb. 1952)

Debüt mit 26 – 1. Sieg im 24. Rennen – 1. WM-Titel mit 29 in 4. Saison – 3. WM-Titel mit 35



JACKIE STEWART (geb. 1939)

Debüt mit 25 – 1. Sieg im 8. Rennen – 1. WM-Titel mit 30 in 5. Saison – 3. WM-Titel mit 34

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5