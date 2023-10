Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Das ist bedenklich»

​Das Thema Pistengrenzen gab im Rahmen des GP-Wochenendes von Katar viel zu reden. 51 Vergehen mussten die Rennkommissare alleine im Grand Prix monieren, sieben Strafen wurden ausgesprochen.

Die Formel 1 bekommt das leidige Thema Pistengrenzen nicht in den Griff: Die Rennkommissare in Katar strichen im WM-Lauf auf dem Losail International Circuit 51 Runden, mit Vergehen in neun verschiedenen Kurven der 16-Kurven-Strecke ausserhalb von Doha.

Vier Fahrer erhielten als Wiederholungstäter Strafen. Sergio Pérez und Pierre Gasly wurden je 15 Sekunden aufgebrummt (drei Mal fünf Sekunden), Lance Stroll erhielt wie Alex Albon zehn Sekunden (zwei mal fünf Sekunden). Im Katar-Sprint musste auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc eine Strafe einstecken – was ihn Rang 7 und zwei WM-Punkte kostete.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt zu dem Schlamassel: «Ich finde das alles bedenklich. Wir haben alle nicht vergessen, was in Österreich passiert ist, als wir erst Stunden nach dem Rennen ein offizielles Ergebnis hatten, da so viele Pistengrenzen-Vergehen untersucht werden mussten.»

«Nun haben wir erneut ein solches Strafenfestival. Gut, ein Teil davon geht zurück auf die enorme Hitze. Viele Fahrer verloren ein wenig die Konzentration. Aber wir müssen eine grundlegende Lösung für dieses Problem finden.»

«Das alles ist nicht gut für die Show. Wir an der Boxenmauer sind exakt darüber informiert, was mit den eigenen Piloten passiert. Wir wissen, dass ein Pilot in einer bestimmten Kurve maximal drei Mal jenseits der weissen Linie sein darf.»



Zur Erinnerung: Beim dritten Mal erhält der Pilot die diagonal gezeichnete schwarz-weisse Flagge, als letzte Warnung. Beim vierten Vergehen erhält er fünf Sekunden Strafe, die er beim folgenden Reifenwechsel absitzen muss oder, falls er nicht mehr hereinkommt, wird das auf die Rennzeit addiert.



Vasseur weiter: «Wir können das also nachverfolgen und den Fahrer entsprechend warnen. Aber ich stelle mir vor, wie das für die Zuschauer an den Bildschirmen sein muss. Die meisten von ihnen haben keinen Schimmer, wie sich das entwickelt, sie sehen dann nur – Gasly 5 Sekunden, Gasly 10 Sekunden, Gasly 15 Sekunden.»



«Es kann nicht sein, dass ein Veranstalter wie in Katar so viel Geld in die Modernisierung der Rennstrecke investiert, und dann erleben wir einen solchen Strafenhagel. Für mich ist das unangemessen für eine Formel 1. Wir müssen gemeinsam etwas unternehmen.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5