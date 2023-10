George Russell (Mercedes): Eine komplette Katastrophe

​Der Engländer George Russell kollidierte kurz nach dem Start zum Katar-GP mit seinem Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton und sagt: «Diese Saison ist für mich eine komplette Katastrophe.»

Nullrunde für GP-Sieger George Russell beim WM-Lauf von Katar: Kurz nach dem Start zum Grand Prix auf dem Losail International Circuit wurde er ausgerechnet von seinem Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton aus dem Rennen zur Seite geschubst. Hamilton war out, Russell wurde nach einer Aufholjagd noch guter Vierter.

Aber der Sieger des Interlagos-GP von 2022 sagt: «Diese Saison ist für mich eine komplette Katastrophe. Ich habe nur noch ein Ziel, ich will mithelfen, dass wir Platz 2 im Konstrukteurs-Pokal verteidigen. Aber wie mein Jahr verläuft, das ist wirklich ein Jammer.»

2022 trat die Formel 1 in eine neue Ära, sie kehrte zurück zu Flügelautos, und das war für die meisten Piloten komplettes Neuland. George Russell kam mit dem schwierig zu bändigenden Mercedes W13 verblüffend gut zurecht: WM-Vierter, während Superstar Lewis Hamilton nur Gesamtsechster wurde, zudem holte Russell die einzigen Siege von Mercedes, als er in Brasilien triumphierte, zuerst im Sprint und dann auch im Grand Prix.

2023 ist da alles nicht so einfach: Russell ist im Hintertreffen, in Sachen durchschnittlicher Startposition (Hamilton 6,9, Russell 7,5) und auch im WM-Klassement – Hamilton ist derzeit WM-Dritter, mit fünf Podestplatzierungen, Russell ist nur auf Rang 8 zu finden, mit Platz 3 in Spanien als Highlight. Bei jenen Rennen, in welchen beide Mercedes-Fahrer ins Ziel kamen, steht es 9:4 für Hamilton. Der siebenfache Champion hat den Spiess umgedreht.



Russell gibt zu: «Ich habe zu oft wichtige Punkte verloren. Der Motorschaden in Melbourne hat einen Platz unter den besten Drei gekostet. In Zandvoort lief das Rennen bei Mischverhältnissen nicht gegen uns. In Singapur habe ich Rang 3 in die Mauer gesetzt. In Kanada habe ich ebenfalls einen Fehler gemacht, wieder zehn Punkte futsch. In Baku habe ich den Re-Start versemmelt.»



Wenn wir all das zusammenrechnen, dann kommen locker mindestens sechzig entgangene Punkte zusammen, und wäre alles ideal gelaufen für Russell, dann läge er im WM-Klassement durchaus in der Nähe von Hamilton.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5