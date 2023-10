Nico Rosberg: Riesen-Lob für Champion Max Verstappen

​Ein Formel-1-Weltmeister spricht über einen anderen: Der Wiesbadener Nico Rosberg (38) lobt den nun dreifachen Champion Max Verstappen (26) in den höchsten Tönen.

Nico Rosberg erreichte 2016 sein grosses Ziel: In einer atemberaubend spannenden Saison setzte er sich bei Mercedes gegen Lewis Hamilton durch und krönte seine 23 GP-Siege in der Formel 1 mit dem Weltmeistertitel. Dann hörte er auf.

Seither ist der Wiesbadener dem Sport eng verbunden geblieben, auch aus Katar berichtete er für die Kollegen von Sky. Und er kann gar nicht aufhören, den Red Bull Racing-Star Max Verstappen zu loben.

Rosberg sagt: «Was wir hier sehen, das ist wirklich spektakulär. Auf dem Niveau, das Max derzeit zeigt, gehört er für mich zu den besten fünf Formel-1-Fahrern aller Zeiten.»

«Ich würde eigentlich nur noch Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher und Lewis Hamilton höher einschätzen. Aber Max ist auf dem besten Weg, im gleichen Atemzug mit diesen überragenden Piloten genannt zu werden.»



«Ich schätze mich wirklich glücklich, dass ich diese beeindruckende Form eines Formel-1-Piloten miterleben darf. Verstappen fährt in dieser Saison auf unfassbar hohem Niveau, alleine schon, dass er praktisch nie Fehler macht, egal bei welchen Pistenbedingungen, das ist wirklich fabelhaft. Und dann all die Rekorde, die er einen nach dem anderen niederreisst – Wahnsinn.»



Nico Rosberg ist bei Mercedes neben Michael Schumacher und Lewis Hamilton gefahren und meint: «Ich weiss, was mit einem Team passiert, wenn ein solcher Ausnahmekönner im Rennstall ist, das reisst alle mit, das ist ein unglaublicher Motivationsfaktor.»



Und Max Verstappen ist noch lange nicht fertig mit dieser Saison: Der Niederländer steht bei derzeit 49 GP-Erfolgen. Vor ihm in der ewigen Siegerliste rangieren Alain Prost mit 51 Siegen und Sebastian Vettel mit 53. Beide kann Max bei noch fünf ausstehenden WM-Läufen überholen. Vor ihm lägen dann nur noch Lewis Hamilton (103 GP-Siege) und Michael Schumacher (91).





Alle Formel-1-Weltmeister

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), WilliamsRenault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A) Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo