Rüge für Lando Norris: Zu viel Selbstkritik ungesund

Oscar Piastri, Andrea Stella und Lando Norris in Katar

​McLaren-Fahrer Lando Norris ging in Katar mit sich selber hart ins Gericht: «Ich hätte Sprint und Grand Prix gewinnen können.» McLaren-Teamchef Andrea Stella warnt den Briten vor zu viel Selbstkritik.

GP-Quali am Freitag auf dem Losail International Circuit, Sprint-Quali am Samstagmorgen, Sprit und Grand Prix hatten für Lando Norris alles etwas gemein – tiefe Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung beim 23-jährigen Engländer in Diensten von McLaren.

Norris verlor die beste Runde in der GP-Quali wegen Verletzung der Pistengrenzen, er war in der Sprint-Quali langsamer als sein australischer Stallgefährte Oscar Piastri, nach einem erneuten Fahrfehler, wurde im Sprint hinter Piastri und Max Verstappen Dritter, und er musste sich auch im WM-Lauf hinter Oscar anstellen – Sieg für Champion Verstappen, Piastri erstmals in einem Grand Prix Zweiter, Norris Dritter – langes Gesicht beim Briten.

Norris danach: «Ich hätte hier den Speed gehabt, um zwei Mal auf Pole-Position zu stehen, und ich hätte die Chance gehabt, mindestens ein Rennen zu gewinnen. Das macht mich so fertig, denn ich weiss, dass diese Möglichkeiten alle vor mir lagen, aber ich habe nichts daraus gemacht.»

Und so steht Norris nach 99 GP-Wochenenden bei inzwischen elf Podestplätzen ohne Sieg, vor ihm in der ewigen Liste solcher Unglücksraben liegen nur Nick Heidfeld (13 Podeste ohne Sieg) und Stefan Johansson (12).

Norris weiter: «Für mich ist das ein Wochenende der verpassten Gelegenheiten. Klar sollte ich nicht jammern, wenn ich Podestplätze einfahre, aber es bleibt eben das nagende Gefühl, dass hier mehr drin gewesen wäre.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella hat natürlich gehört, wie Norris mit seiner Leistung hadert. Der Italiener ist der Ansicht: «Man muss hier die richtige Balance finden, einerseits gegenüber den Medien und andererseits mit sich selber. Lando hat viel Selbstkritik geübt, besonders am Freitagabend, und das werden wir uns nochmals ansehen. Er wird mit der Zeit besser wissen, wie hart er mit sich selber umgehen sollte.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5