Für Mick Schumacher wird es ernst: Test mit Alpine

Mick Schumacher arbeitet aktuell an einem Plan für seine Zukunft. Am heutigen Dienstag soll der 24-Jährige einen Test für Alpine absolvieren.

Wie geht es für Mick Schumacher weiter? Der 24-Jährige arbeitet im Moment an seiner Zukunft im Motorsport. Zuletzt hatte er erklärt, dass die Pläne «noch in der Entwicklung» seien «und es geht nur darum, genau zu verstehen, in welche Richtung wir gehen können, wie wir Verpflichtungen und solche Dinge alle unterbringen können. Das braucht einfach Zeit».

In dem Zusammenhang absolviert Schumacher am heutigen Dienstag offenbar einen Test mit Alpine, wie das Team bei motorsport-magazin.com bestätigte.

Dabei handelt es sich aber nicht um einen Formel-1-Einsatz, Schumacher wird in einem Le-Mans-Prototyp sitzen. Alpine kehrt 2024 ins Hypercar-Segment der Langstrecken-WM zurück. Eine Fahrerpaarung gibt es bei beiden Alpine-Autos noch nicht.

Alpine-Motorsportchef Bruno Famin hatte im September Gespräche mit Schumacher bestätigt: «Ich denke, es wäre eine gute Sache für beide Parteien. Aber im Moment sprechen wir nur und werden hoffentlich bald einen Test organisieren.» Das scheint nun passiert zu sein.

Parallel geht es auch darum, wie Schumacher sich für die Formel 1 aufstellt. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte bereits erklärt, dass Schumacher «ein Teil der Familie» sei: «Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller erlaubt, bei uns Reservefahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich halten», sagte der Österreicher beim Rennen in Singapur.

Was einen Stammplatz in der Formel 1 angeht, ist nur der zweite Fahrer von Williams noch nicht für das kommende Jahr bestätigt. Rookie Logan Sargeant steht nach schwachen Leistungen und vielen Unfällen in der Kritik, darf sich aber bis zum Ende der Saison beweisen.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5