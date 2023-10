Leclerc: Deshalb ist Teamchef Vasseur gut für Ferrari

Ferrari fährt den Erfolgen von früher auch unter dem neuen Teamchef Fred Vasseur hinterher. Doch der Franzose tut dem gebeutelten Rennstall aus einem bestimmten Grund gut.

Ferrari ist anders. Im Guten, aber eben auch im Schlechten. Eine launische Diva. Hin und wieder schön und anmutig, elegant. Dann aber gerne auch zickig, schlecht gelaunt. Widerspenstig.

Der Druck? Ist bei Ferrari grundsätzlich um ein Vielfaches höher als anderswo. Die Erwartungshaltung ist riesig. Kombiniert wurde das in den vergangenen Jahren immer wieder auch mit unerklärlichen Patzern, ob nun durch seltsame bis bizarre Entscheidungen bei der Strategie, Probleme mit der Technik oder Unzulänglichkeiten im Umgang miteinander.

Es geht also bisweilen hoch her. Es kann chaotisch werden, leidenschaftlich. Sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen.

Es kann also nur von Vorteil sein, wenn Verantwortliche dann kühlen Kopf bewahren.

Wie der jetzige Teamchef Fred Vasseur. Er hat den Erfolg zwar auch noch nicht zurückgebracht, dafür aber einen angenehmen Pragmatismus, der ein gewisses Gleichgewicht herstellt.

«Fred ist emotional sehr ausgeglichen, was meiner Meinung nach in seiner Position sehr gut ist, denn das gibt uns ein wenig Sicherheit», sagte Charles Leclerc. In Singapur konnte Carlos Sainz die Red-Bull-Racing-Dominanz brechen.

Ferrari ist der einzige Rennstall neben Red Bull Racing, der 2023 ein Rennen gewinnen konnte. In der Konstrukteurs-Wertung hat Ferrari auf Platz drei mit 298 Punkten Mercedes noch im Blick (326 Punkte).

«Das ist es, was ich am meisten an Ferrari liebe: die Emotionen, die wir spüren, wenn wir auf einem Hoch sind, und wie leidenschaftlich die Leute sind», sagt Leclerc. «Aber diese Balance mit Fred zu haben, finde ich auch sehr gut. Es ist gut, diese klare Sicht zu haben, wenn Dinge schieflaufen. Und wenn die Dinge gut laufen, dass das dann nicht alles ist. Dass wir weiterhin hart arbeiten müssen», betonte Leclerc.

Leclerc weiter: «Ich denke, wir hatten diese Philosophie schon, aber ich glaube auch, dass Fred sie gestärkt hat, und das ist wirklich gut.»

