Aston Martin in Austin: Neue Teile, wenig Zeit

Das Aston Martin Team legte einen starken Saisonstart hin, zuletzt lief es aber nicht mehr so gut. Technikdirektor Dan Fallows spricht über diese Entwicklung und kündigt neue Teile für Austin an.

In den ersten acht Rennen der Saison durfte das Aston Martin Team dank Fernando Alonso sechs Podestplätze feiern. Doch seitdem stand der zweifache Weltmeister nur noch ein weiteres Mal auf dem Podest: In Zandvoort wurde der Spanier Zweiter und drehte auch noch die schnellste Rennrunde. Dass die Formkurve des Rennstalls aus Silverstone in die falsche Richtung zeigt, ist dennoch klar erkennbar.

Das weiss auch Technikdirektor Dan Fallows, der zum bisherigen Saisonverlauf sagt: «Wir hatten einen sehr guten Saisonstart und natürlich sind wir enttäuscht, wie sich das Ganze in den jüngsten Rennen entwickelt hat. Aber wir haben aus dieser Erfahrung auch einige wichtige Lehren gezogen, die wir mit ins nächste Jahr nehmen.»

«Wir haben erkannt, wann wir mit Blick auf die Fahrzeugbalance den falschen Weg eingeschlagen haben, und wir versehen, warum sich das Ganze auf die Performance ausgewirkt hat. Nun müssen wir sicherstellen, dass wir diese Fehler nicht wiederholen. Und wir können sicherlich sagen, dass wir aktuell ein Lehrjahr erleben», fügt der Ingenieur an.

Auch beim nächsten Kräftemessen auf dem Circuit of the Americas in Texas will das Team Erfahrungen sammeln, betont Fallows. «Wir werden ein paar Updates dabei haben», kündigt er an. «Und wir sind gespannt, ob diese so funktionieren werden, wie wir uns das vorstellen. Dass wir erneut ein Sprint-Wochenende bestreiten werden, ist so gesehen schade, denn wir hätten gerne mehr Zeit, um die Neuerungen richtig auszuprobieren. Es wird sicher eine grosse Herausforderung werden, so früh wie möglich Erkenntnisse darüber zu sammeln, aber wir freuen uns darauf und ich hoffe, dass wir in Austin konkurrenzfähig sein können, wenn wir alles richtig hinbekommen.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5