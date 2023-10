Champion Max Verstappen: Worauf es in Texas ankommt

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat in Austin 2021 und 2022 triumphiert. Nun jagt er auf dem Circuit of the Americas seinen dritten Sieg in Folge. Der Niederländer schwärmt von dieser Rennstrecke.

Wenn die Formel-1-Fahrer aufzählen, auf welchen Strecken sie am liebsten fahren, dann kommen immer die gleichen Pisten; Suzuka, Monaco, Francorchamps – und Austin.

Auch Max Verstappen schwärmt von der anspruchsvollen Rennstrecke ausserhalb von Austin: «COTA bietet eine grossartige Mischung von Kurven, mit schnellen Richtungswechseln wie in Silverstone oder Suzuka, dazu kommt diese fabelhafte Kurve 1.»

«Hier ist die Bahn so breit, dass du auf verschiedenen Linien angreifen kannst. Du kannst bergauf sehr spät bremsen, dann ist es nicht leicht, den Scheitelpunkt zu finden, denn du lenkst blind ein, also ohne beim Einlenken den Kurvenausgang zu sehen. Es dauert jeweils ein paar Runden, bis du deine Referenzpunkt wieder auf der Reihe hast, aber dann ist das eine grossartige Kurve.»

Verstappen hat auf dem Circuit of the Americas 2021 und 2022 gewonnen, nun soll Sieg Nummer 3 folgen. Max im COTA-Fahrerlager: «Ich denken nicht so sehr an Nummer 3 oder an den 50. Sieg. Momentan denke ich vor allem daran, wie wir das meiste aus diesem Wochenende herausholen können.»



Hat Max eigentlich die Zeit gefunden, seinen WM-Titel zu feiern? «Wir hatten schon eine kleine Feier mit Familie und Freunden, aber nichts Grosses, denn es geht ja hier schon weiter.»



Worauf kommt es am kommenden GP-Wochenende an, um den 15. Saisonsieg zu erringen und den eigenen Rekord von 2022 einzustellen? Max antwortet: «Wie in Katar ist es wichtig, dass wir die Abstimmung schon im einzigen freien Training auf die Reihe bekommen. Denn dann geht es bereits in die GP-Quali.»



«Ein Sprint-Wochenende ist immer ein wenig hektisch, und es ist ganz elementar, dass du ein problemfreies erstes Training hast, idealerweise mit einer Abstimmung, die schon ziemlich gut passt. Wenn du in den ersten 60 Minuten in Schwierigkeiten gerätst, dann kann es sein, dass du diese Schwierigkeiten weiterschleppst.»



«Wir dürfen optimistisch sein. Wir haben 2023 grundsätzlich ein Auto, das auf jeder Art Rennstrecke gut ist. Und wir waren auf den meisten Pisten schon am ersten Tag konkurrenzfähig.»