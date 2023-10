Sergio Pérez (9.): «Gingen in die falsche Richtung»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez schaffte es im Qualifying zum USA-GP in Austin zwar ins Q3. Dort kam er aber nicht über den neunten Platz hinaus. Der Mexikaner erklärte hinterher, woran das lag.

Für Sergio Pérez lief das Qualifying auf dem Circuit of the Americas am Freitag nicht nach Wunsch. Der Red Bull Racing-Pilot hatte Glück, den Sprung ins Q3 zu schaffen, nur 18 Tausendstel trennten ihn von AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda, der im Q2 die elftschnellste Runde fuhr. Im letzten Abschnitt der Zeitenjagd fehlten Pérez am Ende viereinhalb Zehntel auf die Pole-Zeit des Ferrari-Stars Charles Leclerc.

Der 33-Jährige aus Guadalajara weiss: «Die Abstände waren so gering, dass eine Zehntelsekunde einen grossen Unterschied gemacht hätte.» Der Blick in die Zeitenliste gibt ihm recht: Mit 0,350 sec Rückstand wäre er auf dem fünften Platz gelandet.

Dass es nicht reichte, lag nicht zuletzt an den Änderungen, die nach der ersten und einzigen freien Trainingsstunde an der Abstimmung seines Dienstwagens vorgenommen wurden, ist sich der aktuelle WM-Zweite sicher: «Ich hatte Mühe mit der Fahrzeug-Balance in den langsameren Passagen. Wir haben einige Änderungen vorgenommen, mit der wir wohl in die falsche Richtung gingen», seufzte er.

Dass Red Bull Racing wegen des Sprint-Formats keine grossen Änderungen mehr an seinem Auto vornehmen kann, ist ihm bewusst. «Ja, das ist leider so», seufzte Pérez, als er darauf angesprochen wurde. «Aber das gehört zur Herausforderung dazu. Wir werden sehen, was wir tun können. Wir erwarten auch, dass sich die Windverhältnisse ändern werden, wir denken, dass es am Samstag ziemlich windig werden wird», ergänzte der sechsfache GP-Sieger.

GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827