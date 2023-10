Max Verstappen: «Ich werde kein Sprint-Fan mehr»

​Der Niederländer Max Verstappen hat in Texas zum sechsten Mal einen Formel-1-Sprint gewonnen, schon den dritten in der GP-Saison 2023. Aber er hat seine Meinung nicht geändert: «Ich mag das Format nicht.»

Kein Grand-Prix-Fahrer ist in Sachen Sprint erfolgreicher: Zum sechsten Mal hat Red Bull Racing-Star Max Verstappen nun eines dieser kurzen F1-Rennen gewonnen, schon zum dritten Mal in dieser Saison nach Österreich und Belgien.

Aber Sprints erzeugen bei Verstappen keine Begeisterung: «Ich werde wohl kein Sprint-Fan mehr, meine Meinung ändert sich nicht. Und das hat verschiedene Gründe. Zunächst einmal finde ich den klassischen Ablauf des GP-Wochenendes einfach schöner, wenn du in Ruhe mit dem Rennwagen arbeiten kannst, um dann in der Qualifikation die Leistung auf den Punkt zu bringen. Am Sonntag dann der Höhepunkt mit dem Grand Prix.»

«So jedoch läuft das alles ein wenig hektisch ab, du hast nur ein freies Training, dann geht es schon in die Quali. Da bleibt kaum Zeit für die Arbeit mit dem Rennwagen. Wenn du beim Abstimmen einen Fehler machst, dann ist das wie ein Klotz am Bein, den du nicht mehr loswirst für den Rest des Wochenendes.»

«Was mich auch stört: Im Sprint deutet sich an, wie der Grand Prix verlaufen wird, das Element der Unwägbarkeit, wenn die Fans nach der Quali rätseln, wie wohl der Grand Prix verlaufen wird, das ist einfach nicht mehr da.»



«Wenn ich Zuschauer wäre, dann wäre das weniger Magie für den Grand Prix. Ich will doch ein Qualifiying sehen, dann aber ein wenig im Ungewissen sein, wie das wohl im Rennen wird. Das ist es, was ich mag. Und das hast du im Sprintformat nicht mehr.»





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5