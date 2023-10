Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Was für ein Rennen!»

​Platz 2 für Mercedes-Star Lewis Hamilton beim Traditions-GP der USA. Der siebenfache Champion muss sich nur Max Verstappen geschlagen geben: «Ich dachte, ich kann ihn noch einholen.»

Der spannende Grosse Preis der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin bringt COTA-Spezialist Lewis Hamilton den zweiten Platz – der 38-jährige Mercedes-Fahrer begeistert die Fans mit einer bärenstarken Fahrt, er steht zum 197. Mal in seiner GP-Karriere auf dem Siegerpodest.

Nur Max Verstappen stand an diesem Nachmittag Hamilton vor der texanischen Sonne, am Ende musste sich der Engländer um knapp zwei Sekunden geschlagen geben. Hamilton glüht förmlich nach diesem packenden Finale: «Ich dachte wirklich bis zuletzt, dass ich Max vielleicht noch schnappen kann.»

«Was für ein fabelhaftes Wochenende für uns, ein Riesen-Dankeschön an alle zuhause im Rennwagenwerk, die so hart garbeitet haben, dass George und ich hier in Texas mit den jüngsten Verbesserungen fahren können. Und Danke an die Fans, dass ich weiter ans uns glaubt.»

«Was für ein Rennen! Es wurde zum Schluss gegen Max wirklich knapp, mit ein paar Runden mehr, wer weiss.»



«Ich bin sehr froh, wie dieses Wochenende verlaufen ist. Es ist sehr viel Unruhe in der Welt, das beschäftigt mich, dazu kam mein Fehler in Katar. Ich wollte hier zeigen, dass ich das besser kann.»



«Ich weiss auch nicht, wieso ich in Amerika oft so gute Rennen zeigen kann. Ich fühle mich in diesem Land einfach wohl, besonders auf dieser fabelhaften Rennstrecke. Aus irgendeinem Grund gelingen mir hier oft gute Grands Prix.»



«Grosses Kompliment an Red Bull Racing und besonders an Max, sie haben erneut einen feinen Job gemacht. Aber wir rücken näher, und ich bin sehr erfreut darüber, wie wir im Laufe der Saison an Tempo zugelegt haben. Das macht mir Mut für die kommende Saison.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 704 Punkte

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7