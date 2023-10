Charles Leclerc (Ferrari/6.): Die falsche Strategie!

​Der Monegasse Charles Leclerc ging von Pole-Position in den Grossen Preis der USA, aber am Ende musste sich der Ferrari-Fahrer mit Rang 6 begnügen. Charles knallhart: «Das war die falsche Strategie.»

Hat Ferrari alle Chancen auf den Sieg einmal mehr mit der falschen Strategie versemmelt? Schon während des spannenden USA-GP auf dem Circuit of the Americas fiel auf, wie am Funk intensiv zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz auf der einen Seite und dem Kommandostand auf der anderen Seite diskutiert wurde über das beste Vorgehen in Sachen Reifenstrategie.

Zum Schluss des Grand Prix musste Leclerc auch noch Sainz überholen lassen und maulte am Funk: «Wieso musste ich Carlos vorbeilassen. Das werden wir nach dem Rennen diskutieren.»

Kurz nach dem Fallen der Zielflagge sagt der fünffache GP-Sieger Leclerc knallhart: «Das war die falsche Strategie. Eine Einstopp-Strategie in einem solchen Rennen war nicht der richtige Weg.»

«Aus irgendeinem Grund sagten unsere Zahlen, dass ein Einstopper viel näher an einem Zweistopper liegen müsste, und das ist ganz offensichtlich nicht passiert. Jammerschade!»



«Ich verstehe nicht, wieso unsere Zahlen da ein so falsches Bild erzeugen können. Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Wenn ich von Pole losfahre und am Ende liegt Carlos zehn Sekunden vor mir, dann kann einfach etwas nicht stimmen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 704 Punkte

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7