Christian Horner: «Mercedes war im Niemandsland»

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner darf sich freuen: 17. Sieg im 18. Saisonrennen. Aber der Engländer weiss: Mit einer anderen Rennstrategie hätte der Sieger Lewis Hamilton heissen können, nicht Max Verstappen.

Auf den ersten Blick scheint der USA-GP auf dem Circuit of the Americas normales 2023 Tagesgeschäft gewesen zu sein: wieder ein Sieg für Max Verstappen, sein 15. Triumph in dieser Saison, damit hat er seinen eigenen Rekord von 2022 eingestellt.

Aber normal war am 50. GP-Sieg von Verstappen gar nichts: Denn Max kämpfte mit gravierenden Problemen mit den Bremsen, das erschwerte das Reifen-Management, und hätte Mercedes eine etwas andere Rennstrategie gewählt, dann wäre es für Verstappen sehr, sehr schwierig geworden, sich vor Hamilton zu halten.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Vor dem Rennen besagten all unsere Simulationen – die beste Aussicht auf den Sieg hast du hier mit einer Zweistoppstrategie. Also haben wir uns dazu entschlossen. Die grosse Frage war dann nur noch: Sollen wir in der Reihenfolge fahren mittelhart-mittelhart-hart oder doch mittelhart-hart-mittelhart?»

«Wir wussten, dass sich McLaren zwei Sätze der harten Reifen fürs Rennen beiseitegelegt hatte. Also sagten wir uns – lieber zwei Mal in Folge mittelharte Reifen aufziehen und versuchen, an Lando vorbeizukommen.»



«Mercedes hingegen fand sich ein wenig im Niemandsland. Denn sie schielten eine ganze Weile lang auf einen Einstopper, dann aber brachen sie diesen Versuch ab, das hat sie dazu gezwungen, die beste Mischung, eben den mittelharten Reifen, am Ende einzusetzen. Wir hatten genug Speed, um am Ende die Nase vorn zu haben, aber es wurde eng.»



«Max hatte grosse Probleme mit den Bremsen, jeder konnte das anhand seiner Funkmeldungen hören. Wie er trotz dieser Schwierigkeiten den Abstand zu Lewis Hamilton gehalten hat, das war meisterhaft.»



Christian Horner sprach mit den Meidenvertretern, bevor Lewis Hamilton wegen zu sehr abgeschliffener Bodenplatte disqualifiziert wurde, so wie auch Charles Leclerc.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10