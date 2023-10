Charles Leclerc (Ferrari): Pérez-Crash, Buhrufe!

​Der 19. Formel-1-WM-Lauf der Saison 2023 endet mit Rang 3 für Charles Leclerc in Mexiko. Aber nach dem GP wurde der Monegasse gnadenlos ausgebuht – wegen seiner Kollision in Kurve 1 mit Sergio Pérez!

Charles Leclerc ist nach dem Grossen Preis von Mexiko zerknirscht: Er ist derzeit in Mexiko im wahrsten Sinne des Wortes der Buhmann – nach seinem dritten Rang wurde er von vielen Anhängern von Sergio Pérez ausgebuht.

Kurz nach dem Start lenkten drei Autos nebeneinander in die erste Kurve ein – innen Max Verstappen, von Startplatz 3 in Führung gegangen, in der Mitte Pole-Mann Leclerc, aussen links versuchte Pérez sein Glück. Es ging nicht gut.

Berührung zwischen dem Auto von Leclerc und dem Wagen von Pérez, der RBR-Renner von «Checo» stieg auf, krachte hart auf den Asphalt, Unterboden gebrochen, aus.

Für Leclerc kam es schlimmer als befürchtet: Er konnte den Speed von Verstappen nicht mitgehen und musste sich auch Lewis Hamilton im Mercedes geschlagen geben.

So richtig Freude am 28. Podestplatz (wie der frühere Ferrari-Star Clay Regazzoni) konnte Leclerc nicht haben. Einigermassen chancenlos gegen die Buhrufe und Pfiffe sagte Leclerc: «Leute, Leute, Leute! Ihr müsst doch verstehen, dass in jener Situation einfach kein Platz mehr war.»



«Ich war innen eingeklemmt, und irgendwann muss Checo ja auch mal einlenken. Es tut mir sehr leid, dass Pérez aufgeben musste, aber mein Auto war auch beschädigt.»



Anhaltende Buhrufe, wieder Pfiffe.



Leclerc versucht es erneut: «Das war gewiss keine Absicht, aber mir ging einfach der Raum aus. Das war ein Rennzwischenfall, und ich bin nicht erfreut darüber, wie das gekommen ist.»



«Beim zweiten Start hatten wir mit den harten Reifen Mühe. Hamilton kam mit der mittelharten Mischung viel besser zurecht, und der markante Verschleiss, den wir bei seinen Walzen zum Schluss des Grand Prix erwartet hatten, der kam einfach nicht.»



«Es ist nie schön, wenn man von Pole-Position startet und nicht gewinnen kann. Und es ist umso unerfreulicher, wenn man Buhrufe hinnehmen muss. Aber so geht es im Leben halt manchmal.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12