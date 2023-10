Daniel Ricciardo stark: Davon habe ich geträumt!

Daniel Ricciardo hat in Mexiko ein ganz starkes Wochenende abgeliefert, mit dem Rennen als Höhepunkt. Der Australier hat bewiesen, dass er wieder da ist.

Daniel Ricciardo kann hochzufrieden sein. Der Australier hat in Mexiko ein echtes Ausrufezeichen gesetzt, mit guten Ergebnisse in den Trainings, im Qualifiying und dann auch noch im Rennen.

Dort wurde er Siebter. Deshalb fand er seinen Auftritt am Sonntag «vielleicht sogar besser als gut. Da waren viele positive Emotionen. Zwei Starts auf dieser Strecke - da kann alles passieren. Beim ersten Start bin ich auf vier gestartet und bin so auch rausgekommen. Da war ich schon happy», sagte er bei Sky.

Ricciardo weiter: «Beim zweiten Start - als ich die Rote Flagge sah, wusste ich, dass es ein Rennen werden könnte, bei dem ich auf Platz fünf ins Ziel komme. In so einer Situation kannst du nicht so egoistisch sein.»

Stark war auch die Schlussphase, als Ricciardo sogar George Russell im Mercedes rundenlang unter Druck setzen konnte. Auch wenn es am Ende nicht dafür reicht, auch an dem Briten vorbeizugehen.

«Als ich gesehen habe, dass Lando an George vorbei ist, habe ich Druck gemacht und konnte von Oscar wegziehen. Gegen Mercedes kämpfen zu können – es ist ein tolles Wochenende für uns. Sechs Punkte – es könnte nicht besser sein im Moment«, sagte Ricciardo.

Sein Fazit eine Woche nach seinem etwas ernüchternden Comeback: «Alles in allem war es ein gutes Wochenende. Nach der letzten Woche ist es eine Woche, von der ich geträumt hatte.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12