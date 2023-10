Wolff zu Rookie Vesti: «Es ist schon eine Schande» 31.10.2023 - 15:20 Von Andreas Reiners

© LAT Frederik Vesti

Frederik Vesti bekam am Wochenende in Mexiko eine Chance, sich im Training zu zeigen. Das verlief aber anders als gedacht. Was Teamchef Toto Wolff nicht gefällt.