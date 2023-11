Mexiko-Crash Kevin Magnussen: Ursache gefunden

Kevin Magnussen in Mexiko

​Der Grosse Preis von Mexiko musste nach einem schweren Crash von Kevin Magnussen unterbrochen werden. Zum Glück blieb der Däne unverletzt. Nun hat der Haas-Rennstall die Unfallursache erklärt.

Übler Unfall von GP-Routinier Kevin Magnussen: In Runde 32 des Grossen Preises von Mexiko kam er mit seinem Haas-Rennwagen von der Bahn ab und prallte hart in die TecPro-Barrieren. Der 31-jährige Däne blieb unverletzt. Das Rennen musste unterbrochen werden.

Auf den ersten Blick sah das ganz nach einem Aufhängungsbruch links hinten aus. Inzwischen steht die Unfallursache fest, denn Haas-Teamchef Günther Steiner sagt: «Eine Überhitzung der Bremse hat zu einem Versagen der Aufhängung geführt.»

Magnussen war am Funk mehrfach vor überhitzenden Bremsen gewarnt worden, ein chronisches Problem beim Rennfahren auf 2400 Metern Meter über Meer. Steiner: «Kevin war in ein Duell mit Logan Sargeant verwickelt, dabei hat die Bremse überhitzt.»

Die Hitze von der Bremse hat dann die Verbundstoff-Spurstange links hinten geschwächt. Schon kurz vor dem Unfall meldete Magnussen am Funk, die Bremse hinten links greife nicht richtig.

Nachdem Magnussens Auto von der Bahn gekommen war, entstand bei der Bremse ein kurzes Feuer, da schnell gelöscht war.



Steiner weiter: «Die Bremse ist in Mexiko ohnehin immer am Anschlag. Am Wagen von Nico Hülkenberg war alles okay.»



Das Auto von Magnussen wurde übel beschädigt. Hat Haas genügend Ersatzteile fürs kommende GP-Wochenende von Brasilien? Steiner: «Es ist nicht ideal, aber ja.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12