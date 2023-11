Max Verstappen: «Das hat alles viel leichter gemacht»

​Der Niederländer Max Verstappen hat in Mexiko seinen 16. Saisonsieg erobert. Der dreifache Formel-1-Champion betont einen Aspekt, der für diesen tollen Erfolg unerlässlich ist.

Mexiko, 19. von 22 Formel-1-WM-Läufen 2023, 16. Saisonsieg von Max Verstappen, der damit eine Siegerquote von 84,2 Prozent aufweist.

Der 26-jährige Niederländer hat in Mexiko ein Kunststück gezeigt, das ihm schon vor zwei Jahren gelang – als Dritter gestartet, als Leader aus der ersten Kurve gekommen. 2021 tat er das gegen die Mercedes von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton, 2023 gegen die Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Nach dem Rennen im Autódromo Hermanos Rodríguez hat der inzwischen 51-fache GP-Sieger einen Aspekt betont, der für die grandiose Saison 2023 ganz wichtig ist.

Max sagt: «Wir haben viel an den Abläufen gearbeitet, was das Startprozedere angeht, in diesem heiklen Zusammenspiel zwischen Kupplung und Haftung der Reifen. Das war zu Beginn des Jahres anders, aber inzwischen konnten wir das verfeinern.»



«Hier geht es um Nuancen. Wenn du das nicht perfekt auf den Punkt bringst, drehen die Räder durch, und du kommst nicht gut weg. Es ist nicht leicht, das zu perfektionieren, aber in Mexiko hat das prima geklappt, das hat alles viel leichter gemacht.»



Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Wir hatten drei Starts, mit Max und Checo zu Beginn, mit Verstappen dann beim stehenden Start nach der Unterbrechung wegen des Unfalls von Kevin Magnussen. Und alle drei Starts waren raketenmässig. Wir starten generell in diesem Jahr aussergewöhnlich gut, aber so vorzüglich wie in Mexiko bringen wir das auch nicht jedes Mal hin.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12