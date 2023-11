Günther Steiner über Update: «Haben mehr erwartet»

Das Haas-Team hat in Austin ein umfangreiches Update auf die Strecke gebracht, das die hohen Erwartungen noch nicht erfüllt hat. Die Zwischenbilanz von Teamchef Günther Steiner fällt entsprechend aus.

Lange hatten die Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen auf das umfangreiche Update-Paket verwiesen, das der US-Rennstall für das Rennen in Austin geschnürt hatte, wenn es um die Leistungsfähigkeit ihrer GP-Autos ging. Auch Teamchef Günther Steiner machte kein Geheimnis um die hohen Erwartungen, die seine Mannschaft an die Neuerungen knüpfte.

Doch der erhoffte Fortschritt stellte sich bisher noch nicht ein, weder auf dem Circuit of the Americas noch auf dem Autódromo Hermanos Rodriguez konnten der Deutsche und sein dänischer Teamkollege WM-Zähler holen. Der letzte Punkte-Rang des amerikanischen Teams liegt schon eine Weile zurück: In Singapur eroberte Kevin Magnussen als Zehnter einen Punkt für den Rennstall des amerikanischen Unternehmers Gene Haas.

Steiner gesteht denn auch mit Blick auf das Update: «Die wichtigsten Erkenntnisse zum Update sind, dass wir vielleicht etwas mehr erwartet haben, aber es ist immer noch ein bisschen ein Auf und Ab, weil Austin ein Sprint-Wochenende war, bei dem die Testmöglichkeiten eingeschränkt sind.»

«Und Mexiko war wegen der Höhenlage ein Spezialfall. Wir hatten am vergangenen Wochenende nicht genug Abtrieb, deshalb habe ich auch noch kein abschliessendes Urteil zum Update gefällt», fügt der Südtiroler an. «Doch die Erwartungen waren ein bisschen höher», unterstreicht er noch einmal, sagt aber auch: «Es gibt uns aber die richtige Richtung für das nächste Jahr vor.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12