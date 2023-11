Lando Norris: «Wissen, was wir erreichen können»

Lando Norris hofft in Brasilien auf «ein paar gute Punkte»

In Mexiko zeigte Lando Norris eine starke Aufholjagd von Startplatz 17 bis auf Position 5. Der McLaren-Star ist zuversichtlich, auch beim letzten Sprint-Wochenende des Jahres wieder glänzen zu können.

Der Mexiko-GP verlief für Lando Norris erfreulich, der Brite aus dem McLaren-Team schaffte es von Startplatz 17 auf den fünften Rang und sorgte damit für Wiedergutmachung nach einem verpatzten Qualifying. Das Abschlusstraining hatte er auf dem 19. Platz beendet, durch die Strafen von Logan Sargeant und Yuki Tsunoda rückte er noch um zwei Positionen nach vorne.

Für den schnellen Briten war das nur ein schwacher Trost, er erklärte nach der samstäglichen Zeitenjagd gewohnt selbstkritisch: «Ich hatte letztlich nur eine Chance auf eine schnelle Runde, und die habe ich vermasselt. Was mich wirklich ärgert: Ich weiss, dass wir guten Speed haben. Ich weiss, dass ich mit einer guten Runde auf Platz 1 hätte landen können.»

Und auch über seine Aufholjagd im Rennen konnte er sich nicht wirklich freuen, da er wusste: Mit einem besseren Startplatz wäre ein Podestplatz möglich gewesen. Immerhin lässt ihn die gute Leistung von Mexiko mit Zuversicht auf das letzte Sprint-Wochenende des Jahres in Brasilien blicken. «Das Auto war in Mexiko wirklich schnell, ich konnte damit zwölf Positionen nach vorne rücken, und damit bin ich ziemlich zufrieden», fasste er zusammen.

Und Norris betonte: «Wir wissen, was wir erreichen können, wir müssen nur da rausfahren und die Leistung auch erbringen.» Auf das Rennen in São Paulo freut er sich: «Das wird das letzte Sprint-Wochenende des Jahres und dieses Rennen hat so viel Geschichte und Tradition. Ich komme immer gerne hierher und hoffe, dass wir auch diesmal wieder ein paar gute Punkte holen können.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12