Fernando Alonso: «Werden ein gutes Wochenende haben» 02.11.2023 - 21:00 Von Otto Zuber

© Motorsport Images Fernando Alonso: «Ich denke, wir werden hier wieder eine Top-10-Performance zeigen können»

Fernando Alonso konnte weder in Austin noch beim darauffolgenden Rennen in Mexiko punkten. Der zweifache Weltmeister glaubt dennoch, dass in Brasilien eine Rückkehr in die Top-10 möglich ist.