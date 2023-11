Fernando Alonso (Aston Martin): Knapper geht’s nicht

​Beim 40. Formel-1-WM-Lauf auf der brasilianischen Rennstrecke Interlagos erringt Fernando Alonso den dritten Platz, mit einer weltmeisterlichen Darbietung in Sachen Verteidigung und Angriff gegen Sergio Pérez.

Wer sonst als Fernando Alonso hätte das hingekriegt? Nicht nur, dass sich der zweifache Formel-1-Champion mit seinem Aston Martin-Rennwagen weltmeisterlich gegen Sergio Pérez im klar schnelleren Auto von Red Bull Racing verteidigte. Als Pérez dann endlich vorbei war, konterte Alonso, holte sich Rang 3 zurück und kam mit dem Vorsprung von 53 Tausendstelsekunden ins Ziel. Zu diesem Zeitpunkt hielt es im Autodrom niemanden mehr auf den Sitzen.

Der 42-jährige Spanier strahlt nach seinem 106. Podestplatz in der Königsklasse, seinem achten in dieser Saison und seinem ersten seit Zandvoort: «Ich bin so erleichtert. Wir haben uns im zweiten Saisonteil meist schwergetan, es gab Schwierigkeiten mit der Standfestigkeit, und wir haben noch immer Mühe, unser Auto zu verstehen.»

«Wir brauchten Verbesserungen ans Auto, um ein klareres Bild für die Entwicklung in Sachen 2024 zu erhalten, aber das klappte alles nicht so nach Wunsch. Wir haben nun den Wagen so zurückgebaut, wie er im ersten Teil der Saison gelaufen ist, damit sind wir offensichtlich wieder flotter unterwegs.»

«Man darf nicht unterschätzen, wie kompliziert die Aerodynamik von modernen Flügelautos halt ist. Wir haben ein wenig experimentiert, aber dabei durften wir auch nicht vergessen, dass wir ja dieses Jahr auch konkurrenzfähig sein sollten.»



Der 32-fache GP-Sieger berichtet: «Ob diese das süsseste Siegerpodest ist meiner Karriere? Keine Ahnung, aber ich kann sagen – knapper geht es nicht.»



«Das war alles unfassbar intensiv, wie ich verteidigen musste, was ich den Reifen zumuten darf, wie ich die Batterie gegen Pérez einsetzen muss, um vorne zu bleiben.»



«Im letzten Renndrittel hatte ich zunächst den Eindruck, dass ich das im Griff habe. Aber fünf Runden vor Schluss legte ich Tempo zu, ich wusste, dass da noch Leben in meinen Reifen ist. Leider hatte auch Checo seine Reifen geschont und konnte noch schneller machen.»



«Auf einmal war er ganz nahe an mir dran. Und zwei Runden vor Schluss ging er an mir vorbei. Im ersten Moment schoss mir durch den Kopf – okay, jetzt ist Platz 3 halt flöten. Aber dann fand ich: Eigentlicht geht das so nicht. Ich merkte auch schnell, dass er mir nicht gleich wegzieht, sondern dass ich dran bleiben kann.»



«Also griff ich an und holte mir den dritten Platz zurück. Was für ein Gefühl! Vor allem ist das sehr schön für die ganze Aston Martin-Mannschaft, auch dank Lances fünftem Platz. Denn in den vergangenen Rennen und besonders in Mexiko haben wir nicht gut ausgesehen, und das tat weh.»



«Wir sagten uns alle: Wir können das besser. Es war grandios zu sehen, wie sich alle in die Arbeit gekniet haben, um uns nach der Schlappe in Mexiko aufzurappen.»



Wie im alles in der Welt konnte sich Alonso so lange vor Pérez halten? «Wenn du vorne liegst, hast du das ungestört angeströmte Auto, du hast es auch einfacher, den Reifen Sorge zu tragen. Die Schlüsselstelle war die Passage der Kurven 10 bis 12, hier entschied sich, wie nahe ein Gegner auf der folgenden langen Gerade aufrücken und attackieren kann. Und dann musst du daran denken – selbst wenn er vorbeigeht, hast du nach dem Senna-S die Chance, auf der Gegengeraden zu kontern.»



«Wir haben hier den alten Schmiss wiedergefunden, und von mir aus könnten wir gleich morgen in Las Vegas auf die Bahn gehen.»





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12