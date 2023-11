Toto Wolff: «Dieses Auto verdient keinen Sieg»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte nach dem GP in Interlagos: «Das war eine unentschuldbare Performance»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff stand der Frust nach dem Rennen in São Paulo ins Gesicht geschrieben. Der Wiener sprach Klartext und bezeichnete den aktuellen Formel-1-Mercedes als «elende Kiste».

Nicht nur der achtplatzierte Mercedes-Star Lewis Hamilton übte nach dem Grand Prix in São Paulo Kritik am diesjährigen Auto aus Brackley. Auch Teamchef Toto Wolff fand nach dem Fallen der Zielflagge, die nur einer seiner beiden Schützlinge sah, klare Worte. «Das war eine unentschuldbare Performance. Mir fehlen die Worte», sagte er vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera.

«Vergangene Woche und die Woche davor beendete das Auto das Rennen noch auf dem zweiten Platz und was immer wir getan haben, war fürchterlich. Lewis hat da draussen überlebt, aber George schaffte es nicht ins Ziel und ich kann nur Mitgefühl für die Beiden empfinden, weil sie eine so elende Kiste bewegen mussten», fügte der Wiener an.

«Es zeigt, wie schwierig das Auto ist, es ist auf Messers Schneide. Wir müssen das im nächsten Jahr besser hinbekommen, denn es kann nicht sein, dass du vor sieben Tagen noch einen soliden Podestplatz erobern konntest, weil es eines der beiden schnellsten Autos auf der Piste war, und in der darauffolgenden Woche bist du im Niemandsland und beendest das Rennen auf Platz 8», klagte Wolff.

Auf die Frage, ob die Formschwankungen auch mit dem Sprint-Format zusammenhängen, erklärte der 51-Jährige: «Wir sind sicher nicht Weltmeister an Sprint-Wochenenden, aber wir leisten gute Arbeit an der Strecke. Und das erklärt nicht, was falsch gelaufen ist. Das Auto fuhr wie auf drei Rädern, nicht auf vier.»

Wolff ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte: «Dieses Auto verdient keinen Sieg. Ich denke, wir müssen weiter Gas geben für die letzten zwei Rennen und müssen uns verbessern. Das ist das Wichtigste. In Las Vegas erwartet uns eine ganz andere Strecke und in Abu Dhabi auch. Aber für die heutige Performance fehlen mir die Worte.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12