Russell bedient: «Haben etwas sehr falsch gemacht»

Die Stimmung bei Mercedes war nach dem Brasilien-GP am Boden. George Russell blieb ohne Punkte und war wie alle anderen bedient.

Für George Russell endete der Brasilien-GP vorzeitig mit einer Aufgabe. Eine Überhitzung der gesamten Antriebseinheit sorgte dafür, dass der Brite nicht mehr weiterfahren konnte. Wobei sich die Frage stellt, ob er überhaupt in den Punkten gelandet wäre.

Doch die Überhitzung ist laut Teamchef Toto Wolff «das kleinste Problem» bei Mercedes. «Das war eine unentschuldbare Performance. Mir fehlen die Worte», sagte er vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera.

«Vergangene Woche und die Woche davor beendete das Auto das Rennen noch auf dem zweiten Platz und was immer wir getan haben, war fürchterlich. Lewis hat da draußen überlebt, aber George schaffte es nicht ins Ziel und ich kann nur Mitgefühl für die Beiden empfinden, weil sie eine so elende Kiste bewegen mussten», fügte der Wiener an.

Russell legte den Finger ebenfalls in die Wunde. Für ihn war die Aufgabe «die Krönung eines schwierigen Tages. Wir haben an diesem Wochenende offensichtlich etwas sehr falsch gemacht. Wir sind nicht sicher, was es war, aber wir hatten einfach keine Pace.»

Russell: «Ein Auto, das das zu Podien fähig ist, wird nicht einfach zu einem, das eine Sekunde hinter der Spitze liegt, das war sehr seltsam.»

«Wir rutschten auf den Reifen herum, und ich denke, dass wir die maximale Performance aus dem Auto herausgeholt haben. Wir müssen jetzt zurück in die Fabrik, uns neu sammeln und analysieren, was wir getan haben, um für die letzten beiden Rennen der Saison wieder auf die Beine zu kommen», so Russell weiter.

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12