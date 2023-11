Toto Wolff (Mercedes): «Eine grosse Herausforderung»

Das Mercedes-Team hat sich neben der Analyse der Fehler von Brasilien auch auf das GP-Wochenende in Las Vegas vorbereitet. Teamchef Toto Wolff erklärt, was die WM-Teilnehmer dort erwartet.

Die Formel-1-Saison neigt sich ihrem Ende zu, doch bevor am 26. November in Abu Dhabi die letzte Zielflagge fällt, steht mit dem Rennwochenende in Las Vegas ein Highlight auf dem Programm. Nicht nur die Fahrer freuen sich auf das Kräftemessen in der US-Metropole, auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff schwärmt: «Die Augen der Sportwelt werden auf die Formel 1 gerichtet sein, und wir freuen uns darauf, eine spektakuläre Show zu veranstalten.»

Der Wiener ist sich sicher: «Es wird etwas ganz Besonderes sein, das wir erleben dürfen.» Speziell ist auch die Herausforderung, auf einer noch unbekannten Strecke auszurücken, weiss er, und verrät: «Wir haben uns mit den begrenzten Informationen, die uns zur Verfügung stehen, so gut wie möglich vorbereitet, und es gibt einige einzigartige Merkmale, mit denen wir rechnen können.»

«Der Zeitplan ist im Vergleich zu anderen Rennen versetzt. Wir werden in der Nacht fahren, dann dürften die Temperaturen im einstelligen Bereich liegen. Ausserdem ist das Streckenlayout mit vielen langsamen Kurven und langen Geraden ungewöhnlich. Das wird eine grosse Herausforderung für uns alle, und wir freuen uns darauf, sie anzunehmen», fügt Wolff an.

«Auch abseits der Rennstrecke wird es eine immense Anstrengung sein. Wir haben ein beeindruckendes Gästeprogramm, darunter unseren eigenen dreistöckigen Vegas Club neben der vierten Kurve. Das Medieninteresse wird enorm sein, und die Autos auf dem Las Vegas Strip fahren zu sehen, wird einer der aufregendsten Momente der Saison sein», erzählt der 51-Jährige.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12