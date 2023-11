Mercedes: Vorbereitung auf Highlight in Las Vegas

Das Mercedes-Team hat viel ins Rennwochenende von Las Vegas investiert. Das zweitletzte Kräftemessen der Saison ist auf und neben der Strecke eine einzigartige Herausforderung.

«Das Rennen in Las Vegas ist ein riesiges Unterfangen», erklärt Victoria Johnson, Marketing Operations Director von Mercedes. Das gilt für das Team sowohl auf als auch neben der Strecke. Es ist eine der grössten Veranstaltungen in der Geschichte des Sports und wird einzigartige Herausforderungen mit sich bringen.

«Die Planung eines Rennens wie in Las Vegas dauert etwa ein Jahr», fügt Johnson an. Grands Prix wie dieser und der in Miami «haben uns neue Marketing-Möglichkeiten und ein neues Publikum eröffnet, das wir erschliessen können. Das Team hat sehr viel in diese beiden Rennen investiert».

Dazu gehört auch die dreistöckige Mercedes-Hospitality mit Blick auf die Rennstrecke, der so genannte Vegas Club. Es ist ein gewaltiges logistisches Unterfangen, aber eines, das neue Möglichkeiten der Gästebewirtung bei Veranstaltungen schafft.

Für die Teams, die sich darauf konzentrieren, die Autos einzusetzen, wird Las Vegas eine ebenso grosse Herausforderung sein. «Die Temperaturen sollen über Nacht auf vier oder fünf Grad Celsius sinken. Das ist sehr ungewöhnlich für ein Formel-1-Rennen», erklärt Ron Meadows.

Der Mercedes-Sportdirektor sagt: «Normalerweise ist es wärmer. Jeder denkt, dass es in Las Vegas tagsüber 35 Grad heiss werden wird, aber wir glauben, dass die Temperaturen tagsüber zwischen 15 und 18 Grad liegen und dass es in der Nacht sehr heiss wird.»

Riccardo Musconi, Head of Trackside Performance im Werksteam der Sternmarke, fügt hinzu: «Eine weitere Herausforderung wird die Zeitzone sein. Wir werden nach einem Suzuka-Zeitplan arbeiten, also zu Zeiten des japanischen Grand Prix, aber in den USA. Die Leute in der Fabrik werden um 2 Uhr morgens zur Arbeit erscheinen.»

Es gibt aber auch noch andere Faktoren zu berücksichtigen. «Es wird ein brandneuer Streckenbelag sein. Wir wissen nicht genau, wie er beschaffen sein wird. Niemand wird es wissen, bis wir in Las Vegas auftauchen und anfangen, herumzufahren. Ich denke, das wird das Schlüsselelement des Wochenendes sein», erklärt Musconi weiter.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12