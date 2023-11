Sergio Pérez: «Bis zum Rennen sind wir vorne dabei»

Sergio Pérez war im zweiten Training in Las Vegas der schnellere der beiden Red Bull Racing-Piloten. Der Mexikaner drehte die viertschnellste Runde und zog hinterher eine positive Zwischenbilanz.

Die Formel-1-Piloten und ihre Teams erlebten einen ungewöhnlichen Auftakt ins Rennwochenende von Las Vegas. Nach einer fulminanten Eröffnungsshow und vielen Medienterminen durften die GP-Stars endlich zum ersten freien Training auf dem Las Vegas Strip Circuit ausrücken. Doch das Vergnügen war nur von kurzer Dauer.

Weil sich auf der Strecke die Abdeckung eines Ventils auf der Piste löste und grossen Schaden am GP-Auto von Carlos Sainz verursachte, wurde die Session nach nur neun Minuten abgebrochen. Was folgte war eine stundenlange Pause, in der die Verantwortlichen die Strecke inspizierten und bei mehr als 30 Abdeckungen die Umrandung verstärken liessen.

Mit zweieinhalb Stunden Verspätung durften die GP-Stars endlich ausrücken und statt 60 ganze 90 Minuten auf dem Strassenkurs ihre Runden drehen. Dies taten sie vor leeren Rängen, denn die Arbeitsgesetze liessen nicht zu, dass die Mitarbeiter an der Strecke so lange im Einsatz waren.

Sergio Pérez bedauerte nach dem zweiten Training, das er als Viertschnellster mit einem Rückstand von 0,820 sec auf die Bestzeit von Charles Leclerc abschloss: «Es tut mir sehr leid für die Fans, dass es so gelaufen ist.» Und er betonte: «Ich bin mir aber sicher, dass wir nun ein schönes Rennwochenende und ein tolles Rennen erleben werden.»

Über die Piste sagte der Mexikaner, der diesmal der schnellere der beiden Red Bull Racing-Stars war: «Es ist keine einfache Strecke, sie bietet wenig Grip und ich hoffe, dass sich das im Lauf des Wochenendes noch bessern wird. Aber durch die Beschaffenheit des Asphalts gestaltet sich die Arbeit am Steuer recht knifflig.»

Über seine eigene Leistung sagte Pérez: «Ich konnte gute Fortschritte machen, was sehr wichtig war. Damit bin ich sehr zufrieden. Ob wir um Top-Positionen kämpfen können, werden wir sehen. Aber Ferrari sieht sehr stark aus, nicht nur mit Blick auf das Tempo. Auch wenn man sich die Onboard-Aufnahmen von ihnen anschaut, erkennt man, dass sie gut unterwegs sind. Aber ich bin überzeugt, dass wir bis zum Rennen vorne dabei sind.»

2. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit