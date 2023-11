Daniel Ricciardo zur Las Vegas-Blamage: «Ungenügend»

​Daniel Ricciardo hatte sich auf das GP-Wochenende von Las Vegas mehr gefreut als auf jedes andere. Dann kam die Ernüchterung: Erstes Training abgebrochen, zweites ohne Fans. Der Australier: «Das war ungenügend.»

Als vor sechs Jahren das Medienunternehmen Liberty Media die Formel 1 übernahm, wurde GP-Sieger Daniel Ricciardo gefragt, was vor den neuen Rechteinhabern aus Amerika erwarte. Daniel sofort: «Dass die Formel 1 in Las Vegas fährt.»

2023 ist das Wirklichkeit geworden, aber der erste Tag auf dem neuen Las Vegas Strip Circuit war für alle Beteiligten eine bittere Pille: Fahrer, Fans, Fachkräfte, FIA, Formel 1.

Beschädigte Umrandungen von Wasserabflüssen, Autos von Sainz und Ocon kaputt, erstes Training abgebrochen, zweites Training erst um 2.30 Uhr früh gestartet und ohne Zuschauer auf den Tribünen. Das hatte weder Glitzer noch Glamour. Die Stadt, die niemals schläft, das war eigentlich anders gemeint.

AlphaTauri-Fahrer Daniel Ricciardo wurde auf die Frage angesprochen: Sind beim ganzen Tamtam um das Rennen die Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigt worden? «Die Frage ist bereichtigt», sagt der achtfache GP-Sieger. «Fakt ist, dass wir zwei ruinierte Rennwagen haben. Das ist vor allem aus finanzieller Sicht für Ferrari und Alpine kein Pappenstiel.»

«Was die Sicherheit angeht – ich bin zunächst mal erleichtert, dass Carlos und Esteban nichts passiert ist. Das hätte leicht anders enden können. Klar ist es einfach zu sagen: Nun, vielleicht hätte man der Strecke lieber etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt als der pompösen Eröffnungszeremonie. Aber so einfach ist das alles nicht.»



«Ich bin sicher, dass im Hintergrund sehr vielen Fragen nachgegangen wird. Wurde in Sachen Strecke genug getan? Oder war das ungenügend? Ich habe kein Problem damit, wenn ein Training verschoben werden muss bis in die Puppen. Aber wenn eine Bahn nicht sicher ist, damit habe ich ein gewaltiges Problem.»



«Wir dürfen allerdings nicht vergessen: Solche Probleme haben wir auf anderen Strassenkursen auch gehabt, in Monte Carlo und in Baku. Ich weiss, wie streng der Anforderungskatalog für permanente Rennstrecken ist. Vielleicht müssen wir bei Strassenkursen ein wenig genauer hinschauen.»





3. Training, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,093 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,398

03. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,552

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,560

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,613

06. Alex Albon (T), Williams, +0,695

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,695

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,815

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,974

11. Lando Norris (GB), McLaren, +0,996

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,160

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,204

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,788

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,815

17. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,846

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,994

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +2,392

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +3,685





2. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit