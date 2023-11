Live-Ticker Las Vegas: Spannender Kampf um die Pole

George Russell blieb in der letzten freien Trainingsstunde der Schnellste

Die Formel-1-Stars rücken nach einem ungewöhnlich langen Auftakt ins Las Vegas-Wochenende zum Qualifying auf dem Strassenkurs aus. Wer am Ende den ersten Startplatz bejubeln darf, erfahren Sie hier.

Der Auftakt ins Formel-1-Rennwochenende in Las Vegas war aufregender, als es sich die Fans hätten vorstellen können. Denn im ersten Training löste sich die Betonumrandung eines Ventildeckels, der vom Ferrari von Carlos Sainz angesaugt wurde und für grossen Schaden sorgte. Auch die Rennwagen von Esteban Ocon und Alex Albon wurden beschädigt. Die Session wurde abgebrochen.

Was folgte, war eine stundenlange Pause, in der die Strecke geprüft und bei mehr als 30 Abdeckungen nachgebessert wurde. Mit zweieinhalb Stunden Verspätung konnten die GP-Stars zum zweiten Training ausrücken, das statt der üblichen 60 nun 90 Minuten dauerte – damit die Fahrer sich an den neuen Las Vegas Strip Circuit gewöhnen konnten.

Die Session fand vor leeren Rängen statt, denn die Fans wurden nach Hause geschickt, bevor das Training angepfiffen wurde. Am Freitagabend (Samstagmorgen europäische Zeit) waren die Tribünen wieder gefüllt, als die letzte freie Trainingsstunde auf dem Programm stand. Während im zweiten Training Sainz’ Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc die Nase vorn hatte, durfte im dritten Training George Russell die Bestzeit bejubeln.

Dass sich hinter dem Mercedes-Piloten die Rookies Oscar Piastri und Logan Sargeant einreihten, zeigt, dass die Zeitenliste mit Vorsicht zu geniessen ist. Denn die Teams verfolgten unterschiedliche Trainingsprogramme. Umso gespannter darf man auf das Qualifying blicken, das hier im Live-Ticker mitverfolgt werden kann.