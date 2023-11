Charles Leclerc nach Pole-Position: «Schlechte Runde»

​Ferrari-Pilot Charles angelt sich den besten Startplatz für den Grossen Preis von Las Vegas. Der 26-jährige Monegasse zeigt eine starke Leistung, sagt aber nach seiner Pole: «Das war eine schlechte Runde.»

Das war bärenstark: Charles Leclerc fährt im Abschlusstraining zum Strassen-GP von Las Vegas Bestzeit, 44 Tausendstel vor seinem Ferrari-Stallgefährten Carlos Sainz. Für den Monegasse ist dies die 23. Pole in der Königsklasse (gleich viele wie Fernando Alonso) und die vierte in der GP-Saison 2023 (nach Baku, Spa-Francorchamps und Austin). Es ist zudem seine zweite in den USA nach Texas. Für seinen Rennstall Ferrari ist es die 249. Pole-Position in der Formel 1, die 15. in den USA.

Leclerc verblüfft mit der Aussage: «Ganz ehrlich, meine Runde in Q3 war schlecht! Am besten bin ich im zweiten Quali-Segment gefahren, leider konnte ich diese Leistung in Q3 nicht wiederholen, aber ich schätze, wenn ich auf Pole stehe, sollte ich mich nicht beklagen.»

«Ich hatte davon geträumt, in Las Vegas auf Pole zu stehen. Es ist fabelhaft, dass ich das erreichen konnte. Wir dürfen uns über unsere schöne Leistung freuen, aber jeder weiss, wie das in dieser Saison gelaufen ist – wir konnten diese Darbietung in den Rennen meist nicht wiederholen. Das will ich hier ändern.»



«Auf eine Runde sind wir schnell, aber aus verschiedenen Gründen konnten wir das zu selten in einen Sieg umsetzen. Hier wird sich im Grand Prix alles ums Reifen-Management drehen, und wir müssen auch strategisch alles richtig machen.»



«Ich war früher privat hier, um Party zu machen. Dieses Wochenende ist anders, ich bin für die Arbeit hier. Um genau zu sein, will ich das so machen – zuerst einen guten Job machen, und dann hoffentlich eine rauschende Party!»





Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447