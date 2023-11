Fred Vasseur: «Das wäre fürs Rennen nutzlos»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Die Startplätze 1 und 12 waren unter diesen Umständen das Beste, was wir erreichen konnten»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sprach nach dem Qualifying in Las Vegas über den anstehenden GP und die Pole von Charles Leclerc. Die Diskussion über die unverschuldete Strafe von Carlos Sainz vermied er.

Bereits in den Trainings war klar, dass die Ferrari-Piloten auf dem Las Vegas Strip Circuit den Ton angeben. Deshalb war es auch keine grosse Überraschung, dass Charles Leclerc die Pole holte und sein Teamkollege Carlos Sainz die zweitschnellste Runde fuhr. Das Duo war mehr als drei Zehntel schneller als die Konkurrenz.

Dennoch wird es beim zweitletzten Rennen des Jahres keine erste Startreihe in Rot geben. Denn Sainz wird in der Startaufstellung um zehn Positionen nach hinten rücken müssen. Grund dafür ist ein Batterie-Wechsel, der nach dem Zwischenfall mit dem Ventildeckel im ersten Training nötig wurde. Die Betonhalterung hatte nachgegeben, als der Spanier sie überfuhr, und der Deckel hatte erheblichen Schaden am Ferrari angerichtet.

Weder das Team noch Sainz selbst tragen die Schuld für den nötigen Tausch der Batterie, der die Strafe nach sich zieht. Die Enttäuschung beim aktuellen WM-Sechsten ist gross, doch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur vermeidet die Diskussionen darüber. «Wir haben diese Strafe kassiert und wir können nun darüber reden, aber das wäre fürs Rennen nutzlos», winkte er auf Nachfrage von «Sky Sports F1» ab.

«Wir müssen fokussiert bleiben und versuchen, das Beste aus unserer Situation zu machen und die Startplätze 1 und 12 waren unter diesen Umständen das Beste, was wir erreichen konnten», mahnte der Franzose. Fürs Rennen ist er zuversichtlich. Aus gutem Grund, wie er erklärt: «Wir haben im Training drei längere Fahrten unternommen und die liefen ziemlich gut.»

Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447