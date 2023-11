Abu Dhabi-GP im Fernsehen: Rätsel für die Teams

​Im Rahmen des WM-Finales müssen Fahrer und Techniker ein Rätsel lösen, das in Abu Dhabi so knifflig ist wie in Bahrain: Das erste und dritte Training verfälschen die Erkenntnisse für Qualifikation und Grand Prix.

Seit Jahren ist der Trainingsplan zum Grossen Preis von Abu Dhabi für die Formel-1-Rennställe und ihre Piloten eine Denksportaufgabe, so wie auch in Bahrain. Denn im ersten freien Training lernen die Fahrer im Hinblick auf die entscheidenden Stunden auf dem Yas Marina Circuit wenig, weil die Verhältnisse hinten und vorne nicht dem entsprechen, was im Qualifying und im Rennen auf sie zukommt.

Das erste freie Training von Abu Dhabi findet lokal um 13.30 Uhr statt (in Europa 10.30 Uhr), unter gleissender Sonne. Sobald die Sonne weg ist, fällt die Pistentemperatur. Das ist einer der Aspekte, wieso das Rennwochenende für Fahrer und Techniker so schwierig ist. Die Ingenieure müssen bei der Fahrzeugabstimmung mit einrechnen, wie sich die fallenden Asphalttemperaturen auf das Handling auswirken.

In Bahrain können die Teams immerhin auf Erkennisse aus den Wintertests zurückgreifen, diesen Luxus haben sie in Abu Dhabi nicht.

Zu Beginn des zweiten Trainings, um 17.00 Uhr Lokalzeit (beinahe gleiche Zeit wie das Qualifying und wie der Rennstart) ist die Luft in der Regel rund fünf Grad weniger warm, die Piste hingegen kann sich um bis zu 15 Grad abkühlen.



Das Gleiche dann am Samstag: Drittes freies Training um 14.30 Uhr (Europa 11.30), Quali ab 18.00 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist (Europa 15.00). GP-Start am Sonntag ist lokal 17.00 Uhr (Europa 14.00).





