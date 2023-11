Fernando Alonso: «2023 ist meine beste F1-Saison»

​Aston Martin und Fernando Alonso waren die grosse Überraschung im ersten Saisondrittel. Der 42-jährige Spanier sagt sogar: «Das ist meine beste Saison in der Formel 1, auf dem gleichen Niveau wie 2012 mit Ferrari.»

Die Konkurrenz war platt: Fernando Alonso fuhr mit Aston Martin in den ersten sechs Saisonrennen fünf Mal aufs Siegerpodest.

Später verrannte sich Aston Martin ein wenig bei der Entwicklung des Rennwagens vom Typ AMR23, wie Teamchef Mike Krack zugegeben hat. Aber Alonso zeigte mit Platz 2 bei tückischen Pistenverhältnissen in Zandvoort und mit seinem bärenstarken Auftritt in Brasilien beim Duell mit Sergio Pérez, dass er nichts von seinem Können eingebüsst hat.

In Abu Dhabi blickt Fernando so auf seine Saison zurück: «Ich bin mit meiner eigenen Leistung in diesem Jahr überaus zufrieden. Ich glaube sogar, das ist meine beste Saison in der Formel 1, auf dem gleichen Niveau wie 2012 mit Ferrari. Ich war motiviert, ich war fit, ich habe unter teilweise schwierigsten Bedingungen sehr gute Leistungen gezeigt.»

Welche Rennen sind dem 32-fachen GP-Sieger in besonders starker Erinnerung geblieben? Alonso weiter: «Ich würde sagen – Bahrain, Monaco, Kanada, Monza und Brasilien, das waren meine persönlichen Top-Fünf.»



Gut, Rang 3 in Bahrain, Platz 2 in Monaco und Kanada, Platz 3 in Brasilien – aber wieso ein neunter Platz in Monza?



Fernando weiter: «Mir ist klar, dass die Leute sich nicht an diesen neunten Platz erinnern werden. Aber ich weiss, dass wir in Italien das wohl langsamste Auto hatten oder vielleicht das zweitlangsamste, und damit dennoch in die Top-Ten zu fahren, das war sehr befriedigend.»



Hand aufs Herz: Wie nahe kam Aston Martin in diesem Jahr einem Sieg? Fernando glaubt: «Ein Sieg war möglich. Nahe dran waren wir in Monaco, vielleicht hätten wir es mit einem anders angesetzten Reifenwechsel sogar geschafft. Wenn ich beim Re-Start in Zandvoort in einer anderen Position gewesen wäre, hätte es auch klappen können. Letztlich gibt es kein Team, das in diesem Jahr mehr einen Sieg verdient hätte, als Aston Martin.»



«Aber ich blicke nicht in Bitterkeit zurück, ganz im Gegenteil. Was wir in diesem Jahr geschafft haben, ist unglaublich. Ich sehe nur Positives. Wir waren vor allem im ersten Saisondrittel sehr stark, was viele Leute überrascht hat. Manchmal haben wir uns selber überrascht! Auf einmal kämpften wir auf Augenhöhe mit Mercedes und Ferrari.»



«Dann sind wir in Sachen Entwicklung ein wenig ins Hintertreffen geraten. Das zeigt, was wir halt noch nicht auf Top-Nivea agieren. Aber alles in allem waren das unfassbare Monate. Ich hätte mir vor einem Jahr nie träumen lassen, so etwas zu erreichen. Ich habe das erste Mal für Aston Martin getestet, das war vor knapp einem Jahr hier im Anschluss ans WM-Finale, und hätte mir damals einer gesagt, wie gut wir 2023 sein würden – ich hätte es nie geglaubt.»





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12