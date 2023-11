Eddie Jordan: Dieser GP-Sieger ist 2023 zweitklassig

​Der langjährige Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan (75) ist bekannt für kontroverse Aussagen zum GP-Sport. In einem Podcast hat der Ire abgeledert über einen Fahrer, der seiner Ansicht nach zweitklassig ist.

Eddie Jordan hat wieder mal einen rausgehauen. Der inzwischen 75-Jährige aus Dublin, von 1991 bis 2005 in der Königsklasse, vier Siege, WM-Dritter 1999, war vor kurzem zu Gast beim Podcast Formula For Success, zusammen mit dem früheren Formel-1-Fahrer Martin Donnelly. Dabei kam die Sprache für die Leistungen der Mercedes-Fahrer in der Saison 2023.

Zur Erinnerung: Lewis Hamilton ist derzeit WM-Dritter, mit 232 Punkten und sechs Podestfahrten. George Russell liegt nur auf dem achten Zwischenrang, mit 160 Punkten und einer Podestfahrt.

Donnelly sagte im Podcast: «Lewis Hamilton macht diesen Job nun schon seit 2007. Ich finde das schon bemerkenswert. All diese Reisen, auch wenn er sich im Privatjet bewegen kann, da brauchst du schon viel inneres Feuer, um auf so hohem Niveau zu fahren, jahrein, jahraus.»

Worauf Eddie Jordan einwarf: «Und dann diese Leistungen, die Lewis in diesem Jahr zeigt. Ich meine, seien wir mal ehrlich – dagegen wirkt George Russell im Moment zweitklassig. Dabei dachten wir nach der vergangenen Saison, Russell sei Weltklasse.»



Russell wurde 2022 toller WM-Vierter und gewann den einzigen Grand Prix für Mercedes, in Brasilien.



Nochmals Martin Donnelly: «Und Lewis zeigt in diesem Jahr den Jungen noch immer die Stirn, Norris und Leclerc, sogar Verstappen muss von Zeit zu Zeit über seine Schulter blicken.»



Lesen Sie hier, was George Russell selber über seine GP-Saison 2023 zu sagen hat.





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12