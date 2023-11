Formel-1-Kommission: Sprint-Format wird angepasst 24.11.2023 - 13:05 Von Vanessa Georgoulas

© Williams In Katar hatten viele Piloten Mühe mit den heissen Bedingungen, Logan Sargeant musste sogar vor dem Fallen der Zielflagge aufgeben

In der vierten und letzten Sitzung der Formel-1-Kommission in diesem Jahr wurden in Abu Dhabi gleich mehrere Themen besprochen, unter anderem ging es um das Sprint-Format und die Reifenregeln.